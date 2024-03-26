ندوة علمية عن المستجدات الطبية وأثرها على الصيام في آل البيت

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - نظمت كلية الشريعة في جامعة آل البيت بالتعاون مع دائرة الإفتاء العام، اليوم الثلاثاء، ندوة علمية بعنوان: "المستجدات الطبية وأثرها على الصيام".



وقال أستاذ الصحة النفسية والعقلية في كلية الأمير سلمى للتمريض الدكتورة منار العزام، إن الصيام يعزز الحالة النفسية والعقلية والجسدية للصائم، ويحد من الآثار السلبية لبعض الأمراض، مشيرة إلى أن الصيام يساهم في تقليل الآثار الجانبية لأمراض السكري والضغط والأمراض النفسية كالكآبة والقلق وظهور هذه النتائج بشكل واضح يظهر بعد مضي 14 يوماً من الصيام.

بدوره، أكد عميد كلية الشريعة، الدكتور أنس مصطفى أبو عطا، فضيلة الصوم وأهميته كونها شعيرة عظيمة في ديننا الحنيف تهدف إلى تحقيق مبدأ التقوى وتهذيب النفس.



واستعرض مدير مديرية الدراسات والبحوث في دائرة الإفتاء العام، حسان أبو عرقوب، أهم الأحكام الفقهية المتعلقة بالمستجدات الطبية، لافتا إلى أن دائرة الإفتاء العام تصدر كل عام كتيباً يوضح للصائمين الأحكام الفقهية المتعقلة بالصيام، ويشمل أهم ما يرد للدائرة من أسئلة واستفسارات حول القضايا الطبية وأثرها على الصوم كالحقن والعلميات الفحوصات والقطرات، مؤكدًا أنها تلجأ إلى الأطباء عند الحاجة للاستيضاح حولها لإصدار الفتوى التي لا تتناقض مع المعطيات العلمية الصحيحة.