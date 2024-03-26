تصريح جديد من المقاومة حول ارتكاب الاحتلال لجرائم حرب في غزة

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - قالت حركة حماس إن تصريحات المقررة الأممية لحقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية، فرانشيسكا ألبانيزي، بوجود أدلة كافية على ارتكاب "جيش الاحتلال الصهيوني المجرم لأعمال الإبادة والتطهير العرقي بحق شعبنا الفلسطيني؛ هو إقرار إضافي من مسؤولة أممية رفيعة".
وطالبت الحركة محكمة الجنايات الدولية بتجاوز مربع الصمت، "والتحرك العاجل لمحاسبة قادة الاحتلال على ما يرتكبونه من عمليات إبادة وتطهير عرقي ضد شعبنا الفلسطيني في قطاع غزة على مرأى ومسمع من العالم".
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