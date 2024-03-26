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تصريح جديد من المقاومة حول ارتكاب الاحتلال لجرائم حرب في غزة

3/26/2024 3:12:26 PM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - قالت حركة حماس إن تصريحات المقررة الأممية لحقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية، فرانشيسكا ألبانيزي، بوجود أدلة كافية على ارتكاب "جيش الاحتلال الصهيوني المجرم لأعمال الإبادة والتطهير العرقي بحق شعبنا الفلسطيني؛ هو إقرار إضافي من مسؤولة أممية رفيعة".


وطالبت الحركة محكمة الجنايات الدولية بتجاوز مربع الصمت، "والتحرك العاجل لمحاسبة قادة الاحتلال على ما يرتكبونه من عمليات إبادة وتطهير عرقي ضد شعبنا الفلسطيني في قطاع غزة على مرأى ومسمع من العالم".

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