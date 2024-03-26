مذكرة تفاهم لتزويد الموقر الصناعية بالغاز الطبيعي

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - توقع الشركة اللوجستية الأردنية للمرافق النفطية "جوتك" وشركة المدن الصناعية الأردنية، يوم غد الأربعاء، مذكرة تفاهم؛ بهدف تزويد مدينة الموقر الصناعية بالغاز الطبيعي.



وجرى في نهاية العام الماضي تكليف "جوتك" من قبل الحكومة بتولي المهام المطلوبة من الشركة الحكومية للغاز الطبيعي، بهدف زيادة مساهمة الغاز الطبيعي في خليط الطاقة الكلي لخفض كلفة الطاقة على الاقتصاد الوطني، وذلك من خلال إيصال الغاز الطبيعي للمدن والتجمعات الصناعية.



وتتولى الشركة وبالتنسيق المباشر مع الجهات المسؤولة عن التجمعات الصناعية تنفيذ البنية التحتية لشبكة توزيع الغاز الطبيعي داخل المدن الصناعية لغايات تزويد الصناعات بالغاز الطبيعي، وتولي الخدمات (إدارة وتشغيل وصيانة) شبكات الغاز داخل المدن الصناعية.



وأكد مدير عام الشركة اللوجستية الأردنية للمرافق النفطية "جوتك" المهندس حسن الحياري أهمية تزويد الصناعات بالغاز الطبيعي وتوفير مصادر بديلة لها للتزود بالغاز الطبيعي، الأمر الذي من شأنه خفض كلف الطاقة على الصناعات بتقليل فاتورة الطاقة بالاستعاضة بالغاز الطبيعي عن مصادر الطاقة الأخرى، وفي نفس الوقت تنويع مصادر الدخل وزيادة ربحية "جوتك".



وأوضح، في تصريحات سابقة لوكالة الأنباء الأردنية (بترا)، أن الشركة ستقوم باستحداث قسم خاص بالغاز الطبيعي داخل الشركة لتولي مهمة متابعة تنفيذ المشروع، منوها إلى أن الشركة تعمل حاليا على التواصل مع شركات المدن الصناعية لتوقيع مذكرات تفاهم معها لغاية تنفيذ البنية التحتية المشروع وإيصال الغاز الطبيعي للشركات داخل المدن الصناعية.