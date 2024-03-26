وزارة البيئة وجمعية الأقحوان الأبيض توقعان اتفاقية لتدوير النفايات

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - وقعت وزارة البيئة وجمعية الأقحوان الأبيض البيئية، اليوم الثلاثاء، اتفاقية تعاون لتنفيذ مشروع فرز وإعادة تدوير المخلفات في محافظات الشمال.
وأكد مستشار وزير البيئة لشؤون الإعلام، الدكتور أحمد عبيدات، خلال الاجتماع الذي حضره مدراء الوزارة أهمية تكثيف برامج التوعية البيئية وتعزيز آليات التنسيق مع الوزارة والجهات الأخرى لتعزيز الوعي بأهمية الحفاظ على بيئة نظيفة من خلال إعادة تدوير النفايات الصلبة بشكل فعال.
وبين أهمية إعادة التدوير في الأردن، خاصة مع توجه أغلب دول العالم نحو الاستفادة من النفايات وتحويلها إلى مشاريع ريادية تدر الدخل وتسهم في التحول نحو الاقتصاد الأخضر.
بدوره، قال رئيس الجمعية، جميل القرشي، إن الهدف من الاتفاقية تنمية الوعي البيئي لدى شرائح المجتمع كافة في محافظات الشمال بموضوع فرز النفايات الصلبة غير الخطرة، وإعادة تدويرها وتحفيزهم على ممارسة الأنشطة البيئية التي تخدم البيئة.
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