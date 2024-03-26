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وزارة البيئة وجمعية الأقحوان الأبيض توقعان اتفاقية لتدوير النفايات

3/26/2024 3:12:26 PM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - وقعت وزارة البيئة وجمعية الأقحوان الأبيض البيئية، اليوم الثلاثاء، اتفاقية تعاون لتنفيذ مشروع فرز وإعادة تدوير المخلفات في محافظات الشمال.


وأكد مستشار وزير البيئة لشؤون الإعلام، الدكتور أحمد عبيدات، خلال الاجتماع الذي حضره مدراء الوزارة أهمية تكثيف برامج التوعية البيئية وتعزيز آليات التنسيق مع الوزارة والجهات الأخرى لتعزيز الوعي بأهمية الحفاظ على بيئة نظيفة من خلال إعادة تدوير النفايات الصلبة بشكل فعال.


وبين أهمية إعادة التدوير في الأردن، خاصة مع توجه أغلب دول العالم نحو الاستفادة من النفايات وتحويلها إلى مشاريع ريادية تدر الدخل وتسهم في التحول نحو الاقتصاد الأخضر.


بدوره، قال رئيس الجمعية، جميل القرشي، إن الهدف من الاتفاقية تنمية الوعي البيئي لدى شرائح المجتمع كافة في محافظات الشمال بموضوع فرز النفايات الصلبة غير الخطرة، وإعادة تدويرها وتحفيزهم على ممارسة الأنشطة البيئية التي تخدم البيئة.

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