Tuesday, 26 March 2024 11:19 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


منظمة حقوقية توثق إعدام الاحتلال 13 طفلا بمستشفى الشفاء ومحيطه

3/26/2024 3:12:24 PM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - أكد المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان أنه وثق إعدام قوات الاحتلال الإسرائيلي 13 طفلا في مستشفى الشفاء ومحيطه غرب غزة.


وقال المرصد في بيان "وثقنا إفادات بإعدام جيش الاحتلال 13 طفلا فلسطينيا في مستشفى الشفاء ومحيطه بمدينة غزة خلال أسبوع".


وأشار إلى أن عددا من الأطفال قتلوا أثناء محاصرتهم من جيش الاحتلال مع عوائلهم داخل منازلهم، وآخرين خلال محاولتهم النزوح في مسارات حددها لهم الجيش مسبقا، بعد أن أجبرهم على النزوح من منازلهم وأماكن سكنهم.

MENAFN26032024000208011052ID1108024639

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث