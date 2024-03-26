منظمة حقوقية توثق إعدام الاحتلال 13 طفلا بمستشفى الشفاء ومحيطه

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - أكد المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان أنه وثق إعدام قوات الاحتلال الإسرائيلي 13 طفلا في مستشفى الشفاء ومحيطه غرب غزة.
وقال المرصد في بيان "وثقنا إفادات بإعدام جيش الاحتلال 13 طفلا فلسطينيا في مستشفى الشفاء ومحيطه بمدينة غزة خلال أسبوع".
وأشار إلى أن عددا من الأطفال قتلوا أثناء محاصرتهم من جيش الاحتلال مع عوائلهم داخل منازلهم، وآخرين خلال محاولتهم النزوح في مسارات حددها لهم الجيش مسبقا، بعد أن أجبرهم على النزوح من منازلهم وأماكن سكنهم.
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