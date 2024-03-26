منظمة حقوقية توثق إعدام الاحتلال 13 طفلا بمستشفى الشفاء ومحيطه

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - أكد المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان أنه وثق إعدام قوات الاحتلال الإسرائيلي 13 طفلا في مستشفى الشفاء ومحيطه غرب غزة.



وقال المرصد في بيان "وثقنا إفادات بإعدام جيش الاحتلال 13 طفلا فلسطينيا في مستشفى الشفاء ومحيطه بمدينة غزة خلال أسبوع".



وأشار إلى أن عددا من الأطفال قتلوا أثناء محاصرتهم من جيش الاحتلال مع عوائلهم داخل منازلهم، وآخرين خلال محاولتهم النزوح في مسارات حددها لهم الجيش مسبقا، بعد أن أجبرهم على النزوح من منازلهم وأماكن سكنهم.