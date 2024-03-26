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702 طن خضار وفواكه وردت للسوق المركزي بإربد

3/26/2024 3:12:23 PM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - بلغت كميات الخضار والفواكه والورقيات الواردة إلى السوق المركزي، التابع لبلدية إربد الكبرى، اليوم الثلاثاء، 702 طنا.


وقالت بلدية إربد الكبرى، لوكالة الأنباء الأردنية (بترا)، إنه بلغ مجموع ما وصل السوق المركزي في إربد من الخضار 496 طنا و119 طن فواكه، و23 طن ورقيات، و35 طن مشكل ما بين الفواكه والخضار، و2944 طنا من مواد مثل الفراولة والشمام وغيرها.


وبحسب تقرير أسعار الأصناف اليومي لسوق مركزي إربد، تراوح سعر الباذنجان الأسود العجمي بين 45 و90 قرشا، والبصل الناشف بين 30 و40 قرشا، والثوم 200 و350 قرشا، والبطاطا بين 40 و60 قرشا والبندورة بين 12 و20 قرشا، والجزر بين 35 و45 قرشا، والخيار بين 30 و50 قرشا، والزهرة بين 15 و25 قرشا، والليمون بين 17 و22 قرشا، إضافة الى الموز البلدي الذي يتراوح سعره ما بين 45 و70 قرشا.

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