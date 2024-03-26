مبادرة نسمات رمضانية توزع الهدايا على المرضى بمستشفيات الأغوار الشمالية

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - وزعت مبادرة "نسمات رمضانية"، التي تنفذها مديرية أوقاف لواء الأغوار الشمالية، اليوم الثلاثاء، هدايا عينية على المرضى الراقدين على أسرة الشفاء في مستشفيي معاذ بن جبل وأبي عبيدة الجراح، برعاية متصرف اللواء خالد الكساسبة.



وقال مدير الأوقاف، خالد القضاة لوكالة الأنباء الأردنية (بترا)، إن عيادة المرضى تأتي تجسيداً للسنة النبوية الشريفة ولزرع الفرحة والسرور في نفوس المرضى والأطفال على أسرة الشفاء خلال شهر رمضان الفضيل.



وأضاف أن مبادرة نسمات رمضانية، التي أطلقتها المديرية للعام الثاني على التوالي بالتعاون مع لجان الزكاة العاملة في اللواء وتستمر طيلة شهر رمضان المبارك، تتضمن مبادرات فرعية تشمل، تنظيم إفطار الصائم، وإفطار الأيتام، وتوزيع المساعدات العينية والنقدية للأسر المحتاجة، وعيادة المرضى، إضافة إلى تقديم كسوة العيد للأسر العفيفة.