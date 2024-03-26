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شباب الكرك تطلق حلقات بودكاست عن المراكز والأندية الشبابية

3/26/2024 3:12:23 PM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - أطلقت مديرية شباب الكرك، اليوم الثلاثاء، الحلقة الأولى والثانية من "بودكاست مديرية شباب الكرك" للعام 2024، حيث جاءت الحلقة الأولى تحت عنوان: "الأندية الرياضية حاضنة لمواهب الشباب"، والحلقة الثانية تحت عنوان: "الأنشطة الشبابية المحفزة".


وقال مدير شباب الكرك، الدكتور ثامر المجالي، إن المديرية تسعى جاهدة لإنتاج برامج حديثة تواكب اهتمامات الشباب وتسلط الضوء على إبداعاتهم ومعالجة قضاياهم التي تلامس احتياجاتهم في صناعة المحتوى المسموع، مشيراً إلى أن تلك البرامج تضمنت لقاءات تحمل عناوين تهم الشباب وتعرفهم على أنشطة المديرية والمراكز التابعة لها، بالإضافة إلى التعرف على عمل الأندية الرياضية في المحافظة.


بدورها، قالت رئيسة قسم الإعلام والعلاقات العامة في مديرية شباب الكرك، الدكتورة ثروت المعاقبة، إن الحلقة الأولى أعدها وقدمها الناشط الشبابي معتز الرواشدة وكان ضيف الحلقة الأولى رئيس نادي مؤاب المحامي أحمد الطراونة الذي تحدث عن دور الأندية الرياضية كحاضنة لمواهب الشباب وعن طبيعة عملها وكيفية دعمها والجهات الرقابية التي تتابع عملها بشكل دوري.


وأضافت المعاقبة أن الحلقة الثانية كانت ضيفتها رئيسة مركز شابات غور المزرعة نجاح الجعارات التي تحدثت عن المراكز الشبابية والأنشطة والفعاليات التي تنفذها المراكز وأهم الجهات الشريكة للوزارة، مشيرة إلى أهم الأنشطة والفعاليات التي نفذها مركز شابات غور المزرعة مع الجهات الداعمة.

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