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الوطني لحقوق الإنسان يؤكد أن الحق في حرية التعبير ركيزة أساسية في التحديث السياسي

3/26/2024 3:12:23 PM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - دعا المركز الوطني لحقوق الإنسان إلى احترام الممتلكات العامة والخاصة والتقيد بالوسائل المشروعة والسلمية وفق ما نص عليه الدستور الأردني عند ممارسة الأفراد لحقهم في التجمع السلمي وحرية التعبير.


وأكد المركز، في بيان اليوم الثلاثاء، أن الحق في حرية التّعبير كفله الدستور الأردني والمعايير الدولية لحقوق الإنسان، وأنه يأخذ دورا محوريا في تثبيت دعائم الديمقراطية، ويدعم الاستقرار والأمن، ويعزز التعددية، ويدعم حيوية المجتمع وفاعليته، ويرتبط بأطر تحديث المنظومة السياسية.


وبين أن المنظومة القانونية الوطنية وفي مقدمتها قانون أصول المحاكمات الجزائية أكدت أن التوقيف هو تدبير استثنائي يتوجب أن يتم وفق ضوابط محددة، مشددا في الوقت ذاته على ضرورة استخدام الأساليب المشروعة والسلمية في التعبير عن الآراء.

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