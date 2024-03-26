الوطني لحقوق الإنسان يؤكد أن الحق في حرية التعبير ركيزة أساسية في التحديث السياسي

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - دعا المركز الوطني لحقوق الإنسان إلى احترام الممتلكات العامة والخاصة والتقيد بالوسائل المشروعة والسلمية وفق ما نص عليه الدستور الأردني عند ممارسة الأفراد لحقهم في التجمع السلمي وحرية التعبير.
وأكد المركز، في بيان اليوم الثلاثاء، أن الحق في حرية التّعبير كفله الدستور الأردني والمعايير الدولية لحقوق الإنسان، وأنه يأخذ دورا محوريا في تثبيت دعائم الديمقراطية، ويدعم الاستقرار والأمن، ويعزز التعددية، ويدعم حيوية المجتمع وفاعليته، ويرتبط بأطر تحديث المنظومة السياسية.
وبين أن المنظومة القانونية الوطنية وفي مقدمتها قانون أصول المحاكمات الجزائية أكدت أن التوقيف هو تدبير استثنائي يتوجب أن يتم وفق ضوابط محددة، مشددا في الوقت ذاته على ضرورة استخدام الأساليب المشروعة والسلمية في التعبير عن الآراء.
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