سي بي إس تتولى عرض حفل جوائز غولدن غلوب للسنوات الخمس المقبلة

(MENAFN
- Al-Anbaa) أعلن منظمو جوائز غولدن غلوب التوصل إلى اتفاق مع شبكة «سي بي إس» التلفزيونية الأميركية يقضي بتوليها خلال السنوات الخمس المقبلة عرض حفلة توزيع هذه المكافآت السينمائية، ما يؤشر إلى انتعاش هذا الحدث بعد أزمة كبيرة.
ووافقت «سي بي إس» من خلال هذا الاتفاق، على أن تخصص شاشتها على المدى الطويل لعرض هذا الحدث الذي يحاول منظموه محو الصورة التي تكونت عنه بفعل الاتهامات بالعنصرية والفساد، بعدما تولت المحطة نقله في يناير الماضي.
وقال جاي بينسكي، أحد المسؤولين الجدد عن غولدن غلوب، «نحن فخورون جدا بقدرتنا على الاستمرار في الاعتماد على شبكة سي بي إس في عرض حفلة توزيع الجوائز». وكانت شبكة «إن بي سي» تتولى سابقا عرض حفلة توزيع جوائز غولدن غلوب التي اعتبرت طويلا نقطة انطلاق أساسية للأفلام الطامحة إلى الفوز بجوائز الأوسكار.
لكن هذه المحطة التلفزيونية فسخت شراكتها مع غولدن غلوب في ضوء الفضائح التي طالت هذا الحدث، فقد كشفت صحيفة «لوس أنجيليس تايمز» عام 2021 عدم وجود أعضاء سود برابطة الصحافة الأجنبية في هوليوود HFPA التي كانت تتولى حينها تنظيم غولدن غلوب واختيار الفائزين بها، مشيرة إلى أن أعضاءها كانوا يقبلون هدايا فخمة من الاستوديوهات.
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