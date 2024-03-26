سي بي إس تتولى عرض حفل جوائز غولدن غلوب للسنوات الخمس المقبلة

MENAFN - Al-Anbaa) أعلن منظمو جوائز غولدن غلوب التوصل إلى اتفاق مع شبكة «سي بي إس» التلفزيونية الأميركية يقضي بتوليها خلال السنوات الخمس المقبلة عرض حفلة توزيع هذه المكافآت السينمائية، ما يؤشر إلى انتعاش هذا الحدث بعد أزمة كبيرة.

ووافقت «سي بي إس» من خلال هذا الاتفاق، على أن تخصص شاشتها على المدى الطويل لعرض هذا الحدث الذي يحاول منظموه محو الصورة التي تكونت عنه بفعل الاتهامات بالعنصرية والفساد، بعدما تولت المحطة نقله في يناير الماضي.

وقال جاي بينسكي، أحد المسؤولين الجدد عن غولدن غلوب، «نحن فخورون جدا بقدرتنا على الاستمرار في الاعتماد على شبكة سي بي إس في عرض حفلة توزيع الجوائز». وكانت شبكة «إن بي سي» تتولى سابقا عرض حفلة توزيع جوائز غولدن غلوب التي اعتبرت طويلا نقطة انطلاق أساسية للأفلام الطامحة إلى الفوز بجوائز الأوسكار.

لكن هذه المحطة التلفزيونية فسخت شراكتها مع غولدن غلوب في ضوء الفضائح التي طالت هذا الحدث، فقد كشفت صحيفة «لوس أنجيليس تايمز» عام 2021 عدم وجود أعضاء سود برابطة الصحافة الأجنبية في هوليوود HFPA التي كانت تتولى حينها تنظيم غولدن غلوب واختيار الفائزين بها، مشيرة إلى أن أعضاءها كانوا يقبلون هدايا فخمة من الاستوديوهات.