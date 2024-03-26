إعلان الطوارئ في ماريلاند بعد انهيار جسر بالتيمور

(MENAFN
- Al-Anbaa) انهار جسر «فرانسيس سكوت كي» بمدينة بالتيمور الأميركية بعد اصطدام سفينة شحن كبيرة بإحدى دعاماته، على ما ذكرت هيئة النقل بولاية ماريلاند.
وأعلنت الهيئة على منصة إكس، أن «جسر آي-695 انهار بسبب ارتطام سفينة»، في إشارة إلى الطريق السريع الذي يربط بين الولايات ويتكون من أربع حارات. وحضت السلطة السائقين على تجنب الطريق فوق نهر باتابسكو الذي اعتبرته «منطقة نشطة».
وقالت الهيئة إنه تم إغلاق جميع الممرات في كلا الاتجاهين بسبب الحادث على الجسر وتم تحويل حركة المرور.
وأظهر موقع رصد السفن «مارين ترافيك» سفينة حاويات ترفع علم سنغافورة وتحمل اسم «دالي» متوقفة تحت الجسر في ساعة مبكرة أمس. وقال عمدة بالتيمور بريندون سكوت على موقع X: «إن أفراد الطوارئ وصلوا إلى مكان الحادث، والجهود جارية بالمكان».
وأعلن حاكم ولاية ماريلاند ويس مور حالة الطوارئ جراء انهيار الجسر الذي جرف في سقوطه سيارات ونحو 20 شخصا في الماء.
وصرح الحاكم عبر اكس «أعلنت حال الطوارئ في ماريلاند ونعمل مع طاقم مؤلف من عدة وكالات على إيفاد الموارد الفيدرالية من إدارة بايدن بسرعة».
وأظهرت تسجيلات لكاميرات المراقبة ناقلة حاويات تصطدم بإحدى ركائز جسر فرنسيس سكوت كي، ما تسبب بانهياره في النهر مع جزء كبير من هيكله المعدني.
وقال رئيس شرطة بالتيمور ريتشارد وورلي «ما من دليل بتاتا على أنه عمل إرهابي أو عمل ارتكب بقصد محدد».
وكان هذا الجسر المؤلف من أربعة مسالك يمتد على 2.6 كيلومتر في جنوب غرب بالتيمور، المدينة الصناعية والساحلية الكبرى في ولاية ماريلاند على مسافة نحو 60 كيلومترا من جنوب شرق واشنطن.
وهو محور أساسي بين الشمال والجنوب للمواصلات والاقتصاد في الساحل الشرقي للولايات المتحدة. ويحمل اسم فرنسيس سكوت كي الذي ألف كلمات النشيد الوطني الأميركي.
MENAFN26032024000130011022ID1108024534
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.