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إعلان الطوارئ في ماريلاند بعد انهيار جسر بالتيمور

3/26/2024 3:06:05 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) انهار جسر «فرانسيس سكوت كي» بمدينة بالتيمور الأميركية بعد اصطدام سفينة شحن كبيرة بإحدى دعاماته، على ما ذكرت هيئة النقل بولاية ماريلاند.
وأعلنت الهيئة على منصة إكس، أن «جسر آي-695 انهار بسبب ارتطام سفينة»، في إشارة إلى الطريق السريع الذي يربط بين الولايات ويتكون من أربع حارات. وحضت السلطة السائقين على تجنب الطريق فوق نهر باتابسكو الذي اعتبرته «منطقة نشطة».
وقالت الهيئة إنه تم إغلاق جميع الممرات في كلا الاتجاهين بسبب الحادث على الجسر وتم تحويل حركة المرور.
وأظهر موقع رصد السفن «مارين ترافيك» سفينة حاويات ترفع علم سنغافورة وتحمل اسم «دالي» متوقفة تحت الجسر في ساعة مبكرة أمس. وقال عمدة بالتيمور بريندون سكوت على موقع X: «إن أفراد الطوارئ وصلوا إلى مكان الحادث، والجهود جارية بالمكان».
وأعلن حاكم ولاية ماريلاند ويس مور حالة الطوارئ جراء انهيار الجسر الذي جرف في سقوطه سيارات ونحو 20 شخصا في الماء.
وصرح الحاكم عبر اكس «أعلنت حال الطوارئ في ماريلاند ونعمل مع طاقم مؤلف من عدة وكالات على إيفاد الموارد الفيدرالية من إدارة بايدن بسرعة».
وأظهرت تسجيلات لكاميرات المراقبة ناقلة حاويات تصطدم بإحدى ركائز جسر فرنسيس سكوت كي، ما تسبب بانهياره في النهر مع جزء كبير من هيكله المعدني.
وقال رئيس شرطة بالتيمور ريتشارد وورلي «ما من دليل بتاتا على أنه عمل إرهابي أو عمل ارتكب بقصد محدد».
وكان هذا الجسر المؤلف من أربعة مسالك يمتد على 2.6 كيلومتر في جنوب غرب بالتيمور، المدينة الصناعية والساحلية الكبرى في ولاية ماريلاند على مسافة نحو 60 كيلومترا من جنوب شرق واشنطن.
وهو محور أساسي بين الشمال والجنوب للمواصلات والاقتصاد في الساحل الشرقي للولايات المتحدة. ويحمل اسم فرنسيس سكوت كي الذي ألف كلمات النشيد الوطني الأميركي.

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