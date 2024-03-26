ترامب يدخل قائمة أغنى 500 شخص في العالم

(MENAFN
- Al-Anbaa) دخل الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب لأول مرة في تاريخه قائمة أغنى 500 شخص في العالم، بحسب مؤشر «بلومبيرغ»، بثروة تبلغ 6.5 مليارات دولار، وذلك بعد إنهاء صفقة دمج شركة «ديجيتال وورلد» مع شركته «ترامب ميديا آند تكنولوجيز» عشية دخولها أول مرة بورصة ناسداك.
وكانت ثروة قطب العقارات سابقا تقدر بين 3.1 و4 مليارات دولار قبل إتمام الصفقة بين «ديجيتال وورلد» وشركته «ترامب ميديا»، وهي الشركة الأم لمنصته المفضلة «تروث سوشيال».
وطرحت الشركة الجديدة في سوق ناسداك تحت رمز DJT، وهي الأحرف الأولى من اسم ترامب بحسب «واشنطن بوست». وكان ترامب أطلق منصة «تروث سوشيال» عام 2021 بعد تعليق حساباته في فيسبوك وتويتر عقب تصريحاته حول الانتخابات الأميركية وهجوم أنصاره على مقر الكونغرس الأميركي في «كابيتول هيل».
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