ترامب يدخل قائمة أغنى 500 شخص في العالم

MENAFN - Al-Anbaa) دخل الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب لأول مرة في تاريخه قائمة أغنى 500 شخص في العالم، بحسب مؤشر «بلومبيرغ»، بثروة تبلغ 6.5 مليارات دولار، وذلك بعد إنهاء صفقة دمج شركة «ديجيتال وورلد» مع شركته «ترامب ميديا آند تكنولوجيز» عشية دخولها أول مرة بورصة ناسداك.

وكانت ثروة قطب العقارات سابقا تقدر بين 3.1 و4 مليارات دولار قبل إتمام الصفقة بين «ديجيتال وورلد» وشركته «ترامب ميديا»، وهي الشركة الأم لمنصته المفضلة «تروث سوشيال».

وطرحت الشركة الجديدة في سوق ناسداك تحت رمز DJT، وهي الأحرف الأولى من اسم ترامب بحسب «واشنطن بوست». وكان ترامب أطلق منصة «تروث سوشيال» عام 2021 بعد تعليق حساباته في فيسبوك وتويتر عقب تصريحاته حول الانتخابات الأميركية وهجوم أنصاره على مقر الكونغرس الأميركي في «كابيتول هيل».