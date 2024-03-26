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نجوى كرم تكشف تفاصيل عن حياتها

3/26/2024 3:06:04 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) تصدرت الفنانة نجوى كرم «الترند» عبر منصات التواصل الاجتماعي بعد نشرها مقطع فيديو تحدثت فيه عن تفاصيل حياتها الخاصة، بينما ركز الجمهور على تغير ملامحها بشكل كبير.
وشاركت نجوى كواليس تجهيزها إحدى حفلاتها في قطر بمقطع فيديو نشرته عبر قناتها الرسمية على «اليوتيوب»، قائلة إنها لن تتحدث كثيرا وستترك الأسئلة لجمهورها، لافتة إلى أنها تفضل اللون الأبيض في لبسها سواء بالمسرح أو خارجه، وأن أكثر أغنية كررتها على المسرح هي «شمس الأغنية» وأغنية «أنا ما فيي»، بينما الأغنية التي لم تؤدها منذ مدة طويلة هي «راجع تسأل ع مين؟».
وبينت نجوى، بحسب موقع «فوشيا»، أنها تفضل غناء «خليني شوفك بالليل» على خشبة المسرح، حيث يكون تفاعل الجمهور بشكل كبير، رافضة الكشف عن اسم ألبومها الجديد أو أغنية منه.
وأثارت كرم حالة من الجدل على منصات التواصل الاجتماعي، حيث بدت في مقطع الفيديو بمظهر أصغر سنا، ما جعل الجمهور يتساءل عما إذا كانت قد خضعت لعمليات تجميل مؤخرا، وعلق البعض حول بشرتها المشدودة والعينين الأكثر اتساعا، وبدت تقاسيم الوجه أكثر تحديدا، وأبدى آخرون إعجابهم بروح الفنانة والفيديو الذي قدمته لجمهورها وتفاعلها معهم بشكل عفوي وبسيط.

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