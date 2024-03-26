نجوى كرم تكشف تفاصيل عن حياتها

(MENAFN
- Al-Anbaa) تصدرت الفنانة نجوى كرم «الترند» عبر منصات التواصل الاجتماعي بعد نشرها مقطع فيديو تحدثت فيه عن تفاصيل حياتها الخاصة، بينما ركز الجمهور على تغير ملامحها بشكل كبير.
وشاركت نجوى كواليس تجهيزها إحدى حفلاتها في قطر بمقطع فيديو نشرته عبر قناتها الرسمية على «اليوتيوب»، قائلة إنها لن تتحدث كثيرا وستترك الأسئلة لجمهورها، لافتة إلى أنها تفضل اللون الأبيض في لبسها سواء بالمسرح أو خارجه، وأن أكثر أغنية كررتها على المسرح هي «شمس الأغنية» وأغنية «أنا ما فيي»، بينما الأغنية التي لم تؤدها منذ مدة طويلة هي «راجع تسأل ع مين؟».
وبينت نجوى، بحسب موقع «فوشيا»، أنها تفضل غناء «خليني شوفك بالليل» على خشبة المسرح، حيث يكون تفاعل الجمهور بشكل كبير، رافضة الكشف عن اسم ألبومها الجديد أو أغنية منه.
وأثارت كرم حالة من الجدل على منصات التواصل الاجتماعي، حيث بدت في مقطع الفيديو بمظهر أصغر سنا، ما جعل الجمهور يتساءل عما إذا كانت قد خضعت لعمليات تجميل مؤخرا، وعلق البعض حول بشرتها المشدودة والعينين الأكثر اتساعا، وبدت تقاسيم الوجه أكثر تحديدا، وأبدى آخرون إعجابهم بروح الفنانة والفيديو الذي قدمته لجمهورها وتفاعلها معهم بشكل عفوي وبسيط.
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