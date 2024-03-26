Tuesday, 26 March 2024 11:18 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


أسامة الزيد متفائل بالمرحلة المقبلة والعمل البرلماني تغير والفوضى الحكومية - النيابية لن تعود

3/26/2024 3:06:04 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) فرحان الشمري
أقام النائب السابق ومرشح الدائرة الأولى أسامة الزيد ليلة أول من أمس ندوة نسائية لناخبات الدائرة.
وقال في مستهل الندوة: «ممتن لكل الأخوات على حضورهن الكريم ودعمهن المستمر، وشكرا لكل امرأة مؤمنة بحثّها الانتخابي ودورها السياسي، ونسأل الله تعالى أن أكون عند حسن ظنكن وأعاهدكن بدعم قضاياكن المستحقة.
وأوضح الزيد «أستشعر من زيارتنا إلى الدواوين نوعا من الإحباط والتخوف لدى المجتمع لأن هناك أمورا كانت إيجابية طغت عليها الواسطة وبات جل اهتمام الخريجين من الجنسين استخراج كتاب ترشيح».
وأكد الزيد «أنا متفائل بالمرحلة المقبلة لأن العمل البرلماني تغير، ولن تكون هناك عودة للشتات السياسي والفوضى النيابية ـ الحكومية».

MENAFN26032024000130011022ID1108024531

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث