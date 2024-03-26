أسامة الزيد متفائل بالمرحلة المقبلة والعمل البرلماني تغير والفوضى الحكومية - النيابية لن تعود

(MENAFN
- Al-Anbaa) فرحان الشمري
أقام النائب السابق ومرشح الدائرة الأولى أسامة الزيد ليلة أول من أمس ندوة نسائية لناخبات الدائرة.
وقال في مستهل الندوة: «ممتن لكل الأخوات على حضورهن الكريم ودعمهن المستمر، وشكرا لكل امرأة مؤمنة بحثّها الانتخابي ودورها السياسي، ونسأل الله تعالى أن أكون عند حسن ظنكن وأعاهدكن بدعم قضاياكن المستحقة.
وأوضح الزيد «أستشعر من زيارتنا إلى الدواوين نوعا من الإحباط والتخوف لدى المجتمع لأن هناك أمورا كانت إيجابية طغت عليها الواسطة وبات جل اهتمام الخريجين من الجنسين استخراج كتاب ترشيح».
وأكد الزيد «أنا متفائل بالمرحلة المقبلة لأن العمل البرلماني تغير، ولن تكون هناك عودة للشتات السياسي والفوضى النيابية ـ الحكومية».
MENAFN26032024000130011022ID1108024531
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.