محمد الفجي في 8/2 كنا نعمل في خندق واحد وعلى قلب واحد وبروح وطنية لا أعرف الكويتي الذي بجانبي من أجل الكويت

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- Al-Anbaa)
الدستور يحكمنا وهو اتفاق يربطنا من الأساس وإذا حافظنا على الدستور فقد حققنا المكاسب التي نريدها إذا كان لدينا يقين في الإصلاح ويكون نهجنا إصلاحياً وليست شعارات فسنصل إلى ما نريد الكويت بها رجال قدموا تضحيات وهي ولّادة بالرجال ولكن نحتاج أناساً تقدم للكويت من قلبها بيقين صادق وإيمان وعطاء ليس فيه منّة ولا مصلحة شخصية إذا خفنا على الكويت وكان لدينا إيمان صادق وعملنا على ديمومة هذا الوطن واستقراره واستقرار نظامه فهنا نكون بدأنا في الإصلاح تاريخ محمد الفجي معروف عند كل أهل الكويت كبيراً وصغيراً والدائرة الرابعة تعرف محمد الفجي وتقدره وإن شاء الله نرى ذلك في الصناديق المجلس السابق أقرّ قوانين تعديل المحكمة الدستورية والمفوضية العامة للانتخابات وهي من القوانين الجيدة وحاول إقرار قوانين أخرى ولكنه لم يتمكن من المفترض حل مسألة شرط حضور الحكومة لعقد جلسات المجلس في المحكمة الدستورية للفصل في هذا الأمر
أعده للنشر : رشيد الفعم
حث مرشح الدائرة الرابعة محمد الفجي الناخبين على المشاركة الفعالة في الانتخابات لأنها واجب شرعي، مبينا أن الشعب الكويتي وفي وفاء لا ينتهي ويستحق الكثير.
وقال الفجي في لقاء إعلامي «الدستور يحكمنا وهو اتفاق يربطنا من الأساس وإذا حافظنا على الدستور فقد حققنا المكاسب التي نريدها، والحكومة والمجلس فيها الزين والشين لكن إذا لم يكن لدينا يقين في الإصلاح ويكون نهجنا إصلاحيا وليست شعارات سنصل إلى ما نريد، والكويت بها رجال قدموا تضحيات وهي ولادة بالرجال ولكن نحتاج أناسا تقدم للكويت من قلبها بيقين صادق وايمان وعطاء ليس فيه منة ولا مصلحة شخصية».
وذكر الفجي «إذا خفنا على الكويت وكان لدينا ايمان صادق وعملنا على ديمومة هذا الوطن واستقراره واستقرار نظامه هنا نكون بدأنا في الإصلاح، وتاريخ محمد الفجي معروف عند كل أهل الكويت كبيرا وصغيرا والدائرة الرابعة تعرف محمد الفجي وتقدره وان شاء الله نرى ذلك في الصناديق».
وبين أن «المجلس السابق أقر قوانين تعديل المحكمة الدستورية والمفوضية العامة للانتخابات وهي من القوانين الجيدة وحاول إقرار قوانين أخرى ولكنه لم يتمكن، ومسائل الجنسية من الأمور السيادية لكن لا نرضى بظلم أحد فعلى الناس أن تتظلم لدى القضاء العادل».. وإلى تفاصيل اللقاء:
البعض يقول إن سبب تعطيل وتأخر التنمية هو مجلس الأمة ما رأيك في مثل هذا الكلام؟
٭ الدستور يحكمنا والدول الخليجية لديها أنظمة تسير عليها، والدستور هو اتفاق يربطنا من الأساس، وإذا حافظنا على الدستور فقد حققنا المكاسب التي نريدها.
ودائما الحكومة والمجلس فيها الزين وفيها الشين لكن إذا لم يكن لدينا يقين في الإصلاح ويكون نهجنا اصلاحيا وليست شعارات سنصل إلى ما نريد، والكل يدعي الوطنية والإصلاح وحب الكويت ولكن ما خفي كان أعظم، الكويت فيها رجال قدموا تضحيات والكويت ولادة بالرجال ولكن نحتاج ناسا تقدم للكويت من قلبها بيقين صادق وإيمان وعطاء ما فيه منة ولا مصلحة شخصية.
وهل تشك أن هناك كويتيا ليس لديه هذا اليقين والإيمان؟
٭ أكيد وإلا كيف صارت السرقات والفساد، الله ساتر علينا، فلوس قاعدة تطلع من الارض وقاعدين نبعثرها، الله ساتر علينا.
وما هو الحل؟
٭ الحل قرار يكون من قلب صادق وعلى يقين للإصلاح وان يوضع الرجل المناسب في المكان المناسب ويتحمل كل شخص مسؤوليته ويشد الحزام واحنا لهم سند ودعم اذا شعر الشعب الكويتي انه يعرف ان القرار اتخذ للإصلاح كل الشعب الكويتي حزام لهذا الوطن وللقيادة.
هل أنت متفائل بالمرحلة المقبلة ان يكون هناك تعاون بين المجلس والحكومة وان يتم اختيار الأكفاء الذين فعلا سيخدمون هذا الوطن؟
٭ تعبنا من مجالس وحكومات أتت وراحت، لا تقول لي مجلس وشعارات وتكسبات، إذا خفنا على الكويت وكان عندنا ايمان صادق خوفا على الوطن وعيالنا وأحفادنا وديمومة هذا الوطن واستقراره واستقرار نظامه بدأنا في الإصلاح.
البعض يقول إن محمد الفجي ليس سياسيا بل كان تاجرا ووطنيا خدم البلد ماذا سيدخلك في موضوع السياسة وقد تخسر في هذا الأمر؟
٭ في 2/8 تعاملنا في السياسة وغير السياسة حملنا السلاح وعملنا في سياسة أكبر من هذه السياسة، تعاملنا مع النظام خليناهم ينحرفون لصالح الكويت، واليوم القضية ليست قضية سياسة، بل كل واحد يقدر يصف كلام اليوم يطلع شخص كلام جميل بدون فعل اليوم يتطلب عمل بوطنية وصدق وأمانة السياسة تنبعث من هذه الوطنية السياسة ليست كلاما السياسة فعل.
في الانتخابات السابقة فاجأتنا بالنزول وخلال 17 يوما حصلت على رقم 4613 هل ابناء الدائرة الرابعة سيقدرون تاريخ هذا الرجل الوطني محمد الفجي في الانتخابات القادمة؟
٭ تاريخ محمد الفجي معروف عند كل أهل الكويت كبيرا وصغيرا، والدائرة الرابعة تعرف محمد الفجي وتقدره، وان شاء الله نرى ذلك في الصناديق انا لم أدخل للمنافسة، بل دخلت للإصلاح والدائرة الرابعة فيها وطنيون خائفون على الكويت، وأتمنى من الله أن يوفق كل شخص مخلص ويخدم هذا الوطن ان كان محمد الفجي أو غيره.
البعض يعتبر مجلس 2023 مجلسا فريدا وحالة التعاون مع حكومة الشيخ أحمد النواف والـ48 نائبا، فما هو رأي محمد الفجي في مجلس2023؟
٭ المجلس السابق له وعليه وهناك امور لم تكن مقبولة وامور قاموا بها مشكورين يعني هناك قوانين مثل مفوضية الانتخابات القوانين الخاصة بالمحكمة الدستورية من القوانين الجيدة، وكنا نأمل بأمور أخرى حاولوا إقرارها ولم يحدث.
مثل قوانين تحسين المعيشة وغيرها؟
٭ نعم، هذا اهم شيء هذا الشعب يستحق منا الكثير والقرارات التي تحدثت عنها الحكومة لتتخذها هذه قرارات مستحقة من زمان وليست منة على الشعب الكويتي هذه ثرواته وخيراته، مشكلتنا كل ما يطلبون زيادة قالوا هناك عجز لا تدعي الفقر يجيلك فقر، خيرك كثير وفلوسك زيادة فلتعط أهلك وربعك، كل ما عطيتهم زاد خيرك بما يرضي الله تعطيهم ولا تجعل الناس تعاني، الناس تعاني من التضخم ورواتبها متدنية هل الدولة لا تشعر بشعبها؟! هذا الشعب يستحق الكثير هذا شعب وفي وفائه لا ينتهي.
الحكومة قالت هناك عجز بالميزانية دعونا ندرس الموضوع لأعضاء مجلس الامة وتم تأجيل الموضوع لـ5/3 وجاء حل المجلس الا تعتقد ان الحكومة تريد دراسة الموضوع بشكل جيد ومن ثم تمنح المواطنين بدل غلاء المعيشة؟
٭ شبعنا من الدراسات هناك دول بشخطة قلم أخذوا زيادات بيوم وليلة وما هي هذه الدراسات الناس بضغطة زر تحصل على المعلومات، نحن تحتاج قرارا، وشعبنا يستحق إنك تزيده وهو شريك في ثرواته وحقوقه، كلما زدته كلما بارك الله في مالك.
لكن الحكومة تتحجج بموضوع العجز في الميزانية؟
٭ لا يوجد عجز وهذه المليارات أين تذهب، أمس نسمع 120 مليارا الأرباح، وأنت عندك مئات المليارات اليوم ارتفعت أصولها أرقاما فلكية لا نتكلم عن أرباحها الأصول زادت عشرات الأضعاف ورواتب الناس ما زادت.
البعض يقول هل من المعقول أن يتم تبديد أموال وثروة الوطن بمسألة المنح والعطايا هذه وجهة نظر أخرى ولابد من استثمارها؟
٭ لا يقول هذا الكلام إلا من كان جيبه مليئا، يقولها من تدخل عليه ملايين ولديه دخل آخر بالشهر.
خلال زيارتك للدواوين ما الحديث والهموم التي يتكلمون فيها معك كونك لك رمزية معينة ويفتحون قلوبهم في مسألة المعاناة التي دائما تشغل بالهم؟
٭ أولا الظروف المعيشية لأن ظروفهم أصبحت صعبة ويستحقون مستوى معيشيا أفضل، لأن الرواتب متدنية وسقف الراتب التقاعدي متدن مع التضخم خلال السنوات التي مضت هذا من الاساسيات حتى الناس تعيش وهي مرتاحة بكرامة.
الشيء الثاني، الناس بدأت تفكر بالمجهول لا تسمع إلا فسادا وسرقات ولا يوجد شيء ايجابي، الاول كنا نفكر في المستقبل راح يسوون لنا اليوم تخاف من الحاضر ولا تعلم المجهول القادم، لماذا وصلنا لهذه الدرجة هناك اسباب منها الصراعات والفساد ،الديرة الفساد مدمرها.
هذه النظرة؟ البعض يقول إن أمورنا طيبة وأفضل من غيرنا؟
٭ معقولة الكويت أغنى دولة بالعالم شوارعها بهذه الحالة التي نراها هذا أصلا إذا جاءك زائر رأى شوارعك، الكثير من زوار الكويت يستغربون من وضع الطرق، ودول العالم تقترض حتى تسوي شوارعها تقترض للتنمية انت عندك مليارات تحتاج فقط إلى قرار، الناس تعبت من شوارعها تعبت من المعيشة من التوظيف ومن يتوظف راتبه ضعيف لا يستطيع تحمل معيشته، والده يساعده ووالدة البنت تساعد بنتها، معقولة هذا يحدث في الكويت ونرى فسادا وسرقات وكلما قالوا هناك سرقات قالوا نحن أحسن من غيرنا.
هل تعلمنا من أزمة الغزو؟
٭ لم نتعلم من أزمة الغزو بل نحن اليوم أسوأ، وعيالنا احفادنا ديمومة وطن استقرار نظام نحتاج نكون حزاما لهذا الوطن، الصراعات دمرت دولا وحضارات، والفساد والصراعات، لا تدمروا الكويت لمصالحكم الشخصية على مصلحة الوطن، اتقوا الله.
وجهة نظر الرجل الوطني محمد الفجي في موضوع الخط الساخن الخاص بالإبلاغ عن مزوري ومزدوجي الجنسية؟
٭ نصب عيني الكويت وأهلها ولا أجامل، فالمزور جميع أهل الكويت ضده وهذه جريمة لا تغتفر ولكن كذلك هذا المزور من ساعده؟ تتكلم عن مزور ولا تتكلم عن طرف آخر سهل له التزوير وأعطاه واشترى منه الجنسية وغيرها كلنا نعرف أن هناك أناسا باعت جناسي هل تمت محاسبة أحد، واليوم تضع خطا ساخنا، معنى ذلك أن الدولة غير قادرة، وماذا يقول عنك المحيط الإقليمي ان الدولة غير قادرة على السيطرة وجهاتها الأمنية غير قادرة هذا يدل على خطر داخلي.
ما رأيك في موضوع بسط سلطة القضاء على مسائل الجنسية؟
٭ أنا أقول إن هذه الأمور سيادية لكن لا نرضى أن يظلم أحد، فمن حق الناس أن تتظلم في القضاء وهذا الكلام لان هناك من سحبت جنسيته وردت إليه، فلماذا سحبت ولماذا ردت؟ هذه دولة.
هل محمد الفجي الرجل الوطني عنده خوف وهاجس في موضوع الوحدة الوطنية؟
٭ في 2/8 كنا نعمل في خندق واحد، لا أعرف الكويتي الذي بجانبي، نعمل بقلب واحد وبروح وطنية، ونعمل من أجل هذا الوطن، اليوم هذا الكلام في هذا الوقت لا يوجد حس وطني، وكان معنا (بدون) ضحوا ودافعوا عن الكويت، للآن غير قادر على أن يعيش أولاده ارحموا من في الارض يرحمكم من السماء، واحد ثاني عرف كيف يعمل في الماء العكر وموقفه سيئ وردي ظروفه زينه وبعضهم تجنس، فأين العدل والمساواة يجب ان نكون على قلب واحد وحزام لهذا الوطن.
ألا تخاف أن يكون هناك شرخ للوحدة الوطنية بشكل عام؟
٭ الدولة لديها أساليب كثيرة تحافظ من خلالها على الوحدة الوطنية بحكمة، لا نريد أن نضيع الكويت مثل 2/8 وإن شاء الله ما تضيع بسواعد أهلها وعيالها، ولكن هذه مسؤولية كبيرة، الفساد والصراعات ينخران، لمتى اهل الكويت يعانون؟ حرام ما يحدث، ما يستاهل الشعب الكويتي لأني جربته.
نحن في 2/8 كنا مشردين وضائعين الآن يلعبون بنا ما يستحق هذا الشعب ما يحدث له حرام عيالنا ضاعت وراح نضيع أنفسنا مرة ثانية لا مجلس ولا حكومة، اليوم الكويت لابد ان نكون لها حزام واحد، قلب واحد ندافع عن هذه الارض، لا ندمر الكويت مرة ثانية، ولن نسمح لأحد إذا حاول الاساءة لهذا الوطن والضرر به.
ما المطلوب من حكومة سمو الشيخ د.محمد الصباح إذا تمت اعادة تعيينه رئيسا للوزراء؟
٭ نصيحتي أهم شيء الناس محتاجة ان تعيش عيشة كريمة، فلتزداد رواتبها لأن غلاء المعيشة يثقل كاهل المواطن.
الشيخ د. محمد الصباح قال ان باكورة التعاون سيكون هو موضوع بدل غلاء المعيشة للمواطنين وأكد عليه؟
٭ من المفترض ان تخرج هذه الأمور بقرار لماذا تنتظر مجلس الأمة، الشعب يستحق.
وإذا الحكومة لم تقدم هذا الأمر بقرار، وفي حال وصولك لمجلس الأمة هل سيكون من أولوياتك؟
٭ لا شك اليوم الشعب كله يعاني ونتمنى أن يقدموا الكثير لأهل الكويت.
لماذا اخترت شعارك أنتم الشرعية في حملتك الانتخابية؟
٭ الكويت في 2/8 سقطت، تم احتلالها، احتل الارض وثرواتها لكن لم يستطع أن يسيطر او يحتل الشعب الشيء الوحيد الذي رفض الاحتلال هو الشعب وقدم التضحية فمن هو الشرعية الآن هم الشعب، لان القيادة كانت خارج الكويت، رفضه للاحتلال أصبح هو من يقرر القبول أو الرفض، قاوم وقدم التضحيات وقال الأرض والشرعية فانبثقت الشرعية من الشعب.
رأيك في مسألة الخلافات التي تصير بين المجلس والحكومة وقضية صحة الجلسات بدون حضور الحكومة؟
٭ تدري هذه من المفروض من زمان يحلونها في المحكمة الدستورية، اذكر ان أحمد السعدون كان يقول تعقد لما كان خارج المجلس لما أصبح في المجلس قال لا.
البعض قال ليس كل شيء نذهب للمحكمة الدستورية نعدل اللائحة الداخلية
٭ الأسهل المجلس والحكومة يعملون لصالح الكويت، لماذا تصير الاختلافات اذا كنا نعمل لصالح الوطن لكن اذا كل واحد يعمل لهدف معين سوف تحدث الخلافات وتزيد الاقطاب، الله يحفظ الكويت وأهلها.
ما مواصفات أعضاء الحكومة القادمة كوزراء؟
٭ نحتاج لرجال دولة يتحملون المسؤولية، الكويت الآن تمر بمرحلة مفصلية، وأن يكونوا أصحاب قرار قلوبهم على الكويت مرتبطين بوطنيتهم للكويت ويكونون أصحاب قرار ورجال مصلحون صالحون.
البعض يقول الدائرة الرابعة من اصعب الدوائر ماذا تقول عن هذه الدائرة؟
٭ الله يوفق الجميع وكل واحد فيه خير لهذا الوطن وانه يقدم شيئا لهذا الوطن الذي يستحق منا جميعا الكثير، اهل الكويت يستاهلون وهذه الارض تستاهل ويوفق من فيه الصالح للكويت واهلها لان الصالح في مصلحة الجميع لا نريد شعارات وتكسب، نريد اصلاحا.
رسالتك لأبناء الوطن؟
٭ واجب شرعي عليهم الحضور والمشاركة لان هذا يمثلك ويمثل طموحاتك ويمثل الارض التي تسير عليها ليس لدينا غير الكويت، وليس لنا مكان غير الكويت، مطلوب اختيار الاصلح في هذه الفترة، مرت فترات لم تكن مخرجاتنا سليمة اليوم لا تعمل حسابا لتكسب شخصيا بل لاستقرار وطن وعيالك وأحفادك لا تفكر في مصلحة جزئية وتدمر وطنا، الوطن يحتاجهم وان شاء الله مخرجاتهم تكون لصالح الكويت وأهلها ولعيالهم وأحفادهم.
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