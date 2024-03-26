محمد الفجي في 8/2 كنا نعمل في خندق واحد وعلى قلب واحد وبروح وطنية لا أعرف الكويتي الذي بجانبي من أجل الكويت



الدستور يحكمنا وهو اتفاق يربطنا من الأساس وإذا حافظنا على الدستور فقد حققنا المكاسب التي نريدها

إذا كان لدينا يقين في الإصلاح ويكون نهجنا إصلاحياً وليست شعارات فسنصل إلى ما نريد

الكويت بها رجال قدموا تضحيات وهي ولّادة بالرجال ولكن نحتاج أناساً تقدم للكويت من قلبها بيقين صادق وإيمان وعطاء ليس فيه منّة ولا مصلحة شخصية

إذا خفنا على الكويت وكان لدينا إيمان صادق وعملنا على ديمومة هذا الوطن واستقراره واستقرار نظامه فهنا نكون بدأنا في الإصلاح

تاريخ محمد الفجي معروف عند كل أهل الكويت كبيراً وصغيراً والدائرة الرابعة تعرف محمد الفجي وتقدره وإن شاء الله نرى ذلك في الصناديق

المجلس السابق أقرّ قوانين تعديل المحكمة الدستورية والمفوضية العامة للانتخابات وهي من القوانين الجيدة وحاول إقرار قوانين أخرى ولكنه لم يتمكن من المفترض حل مسألة شرط حضور الحكومة لعقد جلسات المجلس في المحكمة الدستورية للفصل في هذا الأمر



أعده للنشر : رشيد الفعم

حث مرشح الدائرة الرابعة محمد الفجي الناخبين على المشاركة الفعالة في الانتخابات لأنها واجب شرعي، مبينا أن الشعب الكويتي وفي وفاء لا ينتهي ويستحق الكثير.

وقال الفجي في لقاء إعلامي «الدستور يحكمنا وهو اتفاق يربطنا من الأساس وإذا حافظنا على الدستور فقد حققنا المكاسب التي نريدها، والحكومة والمجلس فيها الزين والشين لكن إذا لم يكن لدينا يقين في الإصلاح ويكون نهجنا إصلاحيا وليست شعارات سنصل إلى ما نريد، والكويت بها رجال قدموا تضحيات وهي ولادة بالرجال ولكن نحتاج أناسا تقدم للكويت من قلبها بيقين صادق وايمان وعطاء ليس فيه منة ولا مصلحة شخصية».

وذكر الفجي «إذا خفنا على الكويت وكان لدينا ايمان صادق وعملنا على ديمومة هذا الوطن واستقراره واستقرار نظامه هنا نكون بدأنا في الإصلاح، وتاريخ محمد الفجي معروف عند كل أهل الكويت كبيرا وصغيرا والدائرة الرابعة تعرف محمد الفجي وتقدره وان شاء الله نرى ذلك في الصناديق».

وبين أن «المجلس السابق أقر قوانين تعديل المحكمة الدستورية والمفوضية العامة للانتخابات وهي من القوانين الجيدة وحاول إقرار قوانين أخرى ولكنه لم يتمكن، ومسائل الجنسية من الأمور السيادية لكن لا نرضى بظلم أحد فعلى الناس أن تتظلم لدى القضاء العادل».. وإلى تفاصيل اللقاء:

البعض يقول إن سبب تعطيل وتأخر التنمية هو مجلس الأمة ما رأيك في مثل هذا الكلام؟

٭ الدستور يحكمنا والدول الخليجية لديها أنظمة تسير عليها، والدستور هو اتفاق يربطنا من الأساس، وإذا حافظنا على الدستور فقد حققنا المكاسب التي نريدها.

ودائما الحكومة والمجلس فيها الزين وفيها الشين لكن إذا لم يكن لدينا يقين في الإصلاح ويكون نهجنا اصلاحيا وليست شعارات سنصل إلى ما نريد، والكل يدعي الوطنية والإصلاح وحب الكويت ولكن ما خفي كان أعظم، الكويت فيها رجال قدموا تضحيات والكويت ولادة بالرجال ولكن نحتاج ناسا تقدم للكويت من قلبها بيقين صادق وإيمان وعطاء ما فيه منة ولا مصلحة شخصية.

وهل تشك أن هناك كويتيا ليس لديه هذا اليقين والإيمان؟

٭ أكيد وإلا كيف صارت السرقات والفساد، الله ساتر علينا، فلوس قاعدة تطلع من الارض وقاعدين نبعثرها، الله ساتر علينا.

وما هو الحل؟

٭ الحل قرار يكون من قلب صادق وعلى يقين للإصلاح وان يوضع الرجل المناسب في المكان المناسب ويتحمل كل شخص مسؤوليته ويشد الحزام واحنا لهم سند ودعم اذا شعر الشعب الكويتي انه يعرف ان القرار اتخذ للإصلاح كل الشعب الكويتي حزام لهذا الوطن وللقيادة.

هل أنت متفائل بالمرحلة المقبلة ان يكون هناك تعاون بين المجلس والحكومة وان يتم اختيار الأكفاء الذين فعلا سيخدمون هذا الوطن؟

٭ تعبنا من مجالس وحكومات أتت وراحت، لا تقول لي مجلس وشعارات وتكسبات، إذا خفنا على الكويت وكان عندنا ايمان صادق خوفا على الوطن وعيالنا وأحفادنا وديمومة هذا الوطن واستقراره واستقرار نظامه بدأنا في الإصلاح.

البعض يقول إن محمد الفجي ليس سياسيا بل كان تاجرا ووطنيا خدم البلد ماذا سيدخلك في موضوع السياسة وقد تخسر في هذا الأمر؟

٭ في 2/8 تعاملنا في السياسة وغير السياسة حملنا السلاح وعملنا في سياسة أكبر من هذه السياسة، تعاملنا مع النظام خليناهم ينحرفون لصالح الكويت، واليوم القضية ليست قضية سياسة، بل كل واحد يقدر يصف كلام اليوم يطلع شخص كلام جميل بدون فعل اليوم يتطلب عمل بوطنية وصدق وأمانة السياسة تنبعث من هذه الوطنية السياسة ليست كلاما السياسة فعل.

في الانتخابات السابقة فاجأتنا بالنزول وخلال 17 يوما حصلت على رقم 4613 هل ابناء الدائرة الرابعة سيقدرون تاريخ هذا الرجل الوطني محمد الفجي في الانتخابات القادمة؟

٭ تاريخ محمد الفجي معروف عند كل أهل الكويت كبيرا وصغيرا، والدائرة الرابعة تعرف محمد الفجي وتقدره، وان شاء الله نرى ذلك في الصناديق انا لم أدخل للمنافسة، بل دخلت للإصلاح والدائرة الرابعة فيها وطنيون خائفون على الكويت، وأتمنى من الله أن يوفق كل شخص مخلص ويخدم هذا الوطن ان كان محمد الفجي أو غيره.

البعض يعتبر مجلس 2023 مجلسا فريدا وحالة التعاون مع حكومة الشيخ أحمد النواف والـ48 نائبا، فما هو رأي محمد الفجي في مجلس2023؟

٭ المجلس السابق له وعليه وهناك امور لم تكن مقبولة وامور قاموا بها مشكورين يعني هناك قوانين مثل مفوضية الانتخابات القوانين الخاصة بالمحكمة الدستورية من القوانين الجيدة، وكنا نأمل بأمور أخرى حاولوا إقرارها ولم يحدث.

مثل قوانين تحسين المعيشة وغيرها؟

٭ نعم، هذا اهم شيء هذا الشعب يستحق منا الكثير والقرارات التي تحدثت عنها الحكومة لتتخذها هذه قرارات مستحقة من زمان وليست منة على الشعب الكويتي هذه ثرواته وخيراته، مشكلتنا كل ما يطلبون زيادة قالوا هناك عجز لا تدعي الفقر يجيلك فقر، خيرك كثير وفلوسك زيادة فلتعط أهلك وربعك، كل ما عطيتهم زاد خيرك بما يرضي الله تعطيهم ولا تجعل الناس تعاني، الناس تعاني من التضخم ورواتبها متدنية هل الدولة لا تشعر بشعبها؟! هذا الشعب يستحق الكثير هذا شعب وفي وفائه لا ينتهي.

الحكومة قالت هناك عجز بالميزانية دعونا ندرس الموضوع لأعضاء مجلس الامة وتم تأجيل الموضوع لـ5/3 وجاء حل المجلس الا تعتقد ان الحكومة تريد دراسة الموضوع بشكل جيد ومن ثم تمنح المواطنين بدل غلاء المعيشة؟

٭ شبعنا من الدراسات هناك دول بشخطة قلم أخذوا زيادات بيوم وليلة وما هي هذه الدراسات الناس بضغطة زر تحصل على المعلومات، نحن تحتاج قرارا، وشعبنا يستحق إنك تزيده وهو شريك في ثرواته وحقوقه، كلما زدته كلما بارك الله في مالك.

لكن الحكومة تتحجج بموضوع العجز في الميزانية؟

٭ لا يوجد عجز وهذه المليارات أين تذهب، أمس نسمع 120 مليارا الأرباح، وأنت عندك مئات المليارات اليوم ارتفعت أصولها أرقاما فلكية لا نتكلم عن أرباحها الأصول زادت عشرات الأضعاف ورواتب الناس ما زادت.

البعض يقول هل من المعقول أن يتم تبديد أموال وثروة الوطن بمسألة المنح والعطايا هذه وجهة نظر أخرى ولابد من استثمارها؟

٭ لا يقول هذا الكلام إلا من كان جيبه مليئا، يقولها من تدخل عليه ملايين ولديه دخل آخر بالشهر.

خلال زيارتك للدواوين ما الحديث والهموم التي يتكلمون فيها معك كونك لك رمزية معينة ويفتحون قلوبهم في مسألة المعاناة التي دائما تشغل بالهم؟

٭ أولا الظروف المعيشية لأن ظروفهم أصبحت صعبة ويستحقون مستوى معيشيا أفضل، لأن الرواتب متدنية وسقف الراتب التقاعدي متدن مع التضخم خلال السنوات التي مضت هذا من الاساسيات حتى الناس تعيش وهي مرتاحة بكرامة.

الشيء الثاني، الناس بدأت تفكر بالمجهول لا تسمع إلا فسادا وسرقات ولا يوجد شيء ايجابي، الاول كنا نفكر في المستقبل راح يسوون لنا اليوم تخاف من الحاضر ولا تعلم المجهول القادم، لماذا وصلنا لهذه الدرجة هناك اسباب منها الصراعات والفساد ،الديرة الفساد مدمرها.

هذه النظرة؟ البعض يقول إن أمورنا طيبة وأفضل من غيرنا؟

٭ معقولة الكويت أغنى دولة بالعالم شوارعها بهذه الحالة التي نراها هذا أصلا إذا جاءك زائر رأى شوارعك، الكثير من زوار الكويت يستغربون من وضع الطرق، ودول العالم تقترض حتى تسوي شوارعها تقترض للتنمية انت عندك مليارات تحتاج فقط إلى قرار، الناس تعبت من شوارعها تعبت من المعيشة من التوظيف ومن يتوظف راتبه ضعيف لا يستطيع تحمل معيشته، والده يساعده ووالدة البنت تساعد بنتها، معقولة هذا يحدث في الكويت ونرى فسادا وسرقات وكلما قالوا هناك سرقات قالوا نحن أحسن من غيرنا.

هل تعلمنا من أزمة الغزو؟

٭ لم نتعلم من أزمة الغزو بل نحن اليوم أسوأ، وعيالنا احفادنا ديمومة وطن استقرار نظام نحتاج نكون حزاما لهذا الوطن، الصراعات دمرت دولا وحضارات، والفساد والصراعات، لا تدمروا الكويت لمصالحكم الشخصية على مصلحة الوطن، اتقوا الله.

وجهة نظر الرجل الوطني محمد الفجي في موضوع الخط الساخن الخاص بالإبلاغ عن مزوري ومزدوجي الجنسية؟

٭ نصب عيني الكويت وأهلها ولا أجامل، فالمزور جميع أهل الكويت ضده وهذه جريمة لا تغتفر ولكن كذلك هذا المزور من ساعده؟ تتكلم عن مزور ولا تتكلم عن طرف آخر سهل له التزوير وأعطاه واشترى منه الجنسية وغيرها كلنا نعرف أن هناك أناسا باعت جناسي هل تمت محاسبة أحد، واليوم تضع خطا ساخنا، معنى ذلك أن الدولة غير قادرة، وماذا يقول عنك المحيط الإقليمي ان الدولة غير قادرة على السيطرة وجهاتها الأمنية غير قادرة هذا يدل على خطر داخلي.

ما رأيك في موضوع بسط سلطة القضاء على مسائل الجنسية؟

٭ أنا أقول إن هذه الأمور سيادية لكن لا نرضى أن يظلم أحد، فمن حق الناس أن تتظلم في القضاء وهذا الكلام لان هناك من سحبت جنسيته وردت إليه، فلماذا سحبت ولماذا ردت؟ هذه دولة.

هل محمد الفجي الرجل الوطني عنده خوف وهاجس في موضوع الوحدة الوطنية؟

٭ في 2/8 كنا نعمل في خندق واحد، لا أعرف الكويتي الذي بجانبي، نعمل بقلب واحد وبروح وطنية، ونعمل من أجل هذا الوطن، اليوم هذا الكلام في هذا الوقت لا يوجد حس وطني، وكان معنا (بدون) ضحوا ودافعوا عن الكويت، للآن غير قادر على أن يعيش أولاده ارحموا من في الارض يرحمكم من السماء، واحد ثاني عرف كيف يعمل في الماء العكر وموقفه سيئ وردي ظروفه زينه وبعضهم تجنس، فأين العدل والمساواة يجب ان نكون على قلب واحد وحزام لهذا الوطن.

ألا تخاف أن يكون هناك شرخ للوحدة الوطنية بشكل عام؟

٭ الدولة لديها أساليب كثيرة تحافظ من خلالها على الوحدة الوطنية بحكمة، لا نريد أن نضيع الكويت مثل 2/8 وإن شاء الله ما تضيع بسواعد أهلها وعيالها، ولكن هذه مسؤولية كبيرة، الفساد والصراعات ينخران، لمتى اهل الكويت يعانون؟ حرام ما يحدث، ما يستاهل الشعب الكويتي لأني جربته.

نحن في 2/8 كنا مشردين وضائعين الآن يلعبون بنا ما يستحق هذا الشعب ما يحدث له حرام عيالنا ضاعت وراح نضيع أنفسنا مرة ثانية لا مجلس ولا حكومة، اليوم الكويت لابد ان نكون لها حزام واحد، قلب واحد ندافع عن هذه الارض، لا ندمر الكويت مرة ثانية، ولن نسمح لأحد إذا حاول الاساءة لهذا الوطن والضرر به.

ما المطلوب من حكومة سمو الشيخ د.محمد الصباح إذا تمت اعادة تعيينه رئيسا للوزراء؟

٭ نصيحتي أهم شيء الناس محتاجة ان تعيش عيشة كريمة، فلتزداد رواتبها لأن غلاء المعيشة يثقل كاهل المواطن.

الشيخ د. محمد الصباح قال ان باكورة التعاون سيكون هو موضوع بدل غلاء المعيشة للمواطنين وأكد عليه؟

٭ من المفترض ان تخرج هذه الأمور بقرار لماذا تنتظر مجلس الأمة، الشعب يستحق.

وإذا الحكومة لم تقدم هذا الأمر بقرار، وفي حال وصولك لمجلس الأمة هل سيكون من أولوياتك؟

٭ لا شك اليوم الشعب كله يعاني ونتمنى أن يقدموا الكثير لأهل الكويت.

لماذا اخترت شعارك أنتم الشرعية في حملتك الانتخابية؟

٭ الكويت في 2/8 سقطت، تم احتلالها، احتل الارض وثرواتها لكن لم يستطع أن يسيطر او يحتل الشعب الشيء الوحيد الذي رفض الاحتلال هو الشعب وقدم التضحية فمن هو الشرعية الآن هم الشعب، لان القيادة كانت خارج الكويت، رفضه للاحتلال أصبح هو من يقرر القبول أو الرفض، قاوم وقدم التضحيات وقال الأرض والشرعية فانبثقت الشرعية من الشعب.

رأيك في مسألة الخلافات التي تصير بين المجلس والحكومة وقضية صحة الجلسات بدون حضور الحكومة؟

٭ تدري هذه من المفروض من زمان يحلونها في المحكمة الدستورية، اذكر ان أحمد السعدون كان يقول تعقد لما كان خارج المجلس لما أصبح في المجلس قال لا.

البعض قال ليس كل شيء نذهب للمحكمة الدستورية نعدل اللائحة الداخلية

٭ الأسهل المجلس والحكومة يعملون لصالح الكويت، لماذا تصير الاختلافات اذا كنا نعمل لصالح الوطن لكن اذا كل واحد يعمل لهدف معين سوف تحدث الخلافات وتزيد الاقطاب، الله يحفظ الكويت وأهلها.

ما مواصفات أعضاء الحكومة القادمة كوزراء؟

٭ نحتاج لرجال دولة يتحملون المسؤولية، الكويت الآن تمر بمرحلة مفصلية، وأن يكونوا أصحاب قرار قلوبهم على الكويت مرتبطين بوطنيتهم للكويت ويكونون أصحاب قرار ورجال مصلحون صالحون.

البعض يقول الدائرة الرابعة من اصعب الدوائر ماذا تقول عن هذه الدائرة؟

٭ الله يوفق الجميع وكل واحد فيه خير لهذا الوطن وانه يقدم شيئا لهذا الوطن الذي يستحق منا جميعا الكثير، اهل الكويت يستاهلون وهذه الارض تستاهل ويوفق من فيه الصالح للكويت واهلها لان الصالح في مصلحة الجميع لا نريد شعارات وتكسب، نريد اصلاحا.

رسالتك لأبناء الوطن؟

٭ واجب شرعي عليهم الحضور والمشاركة لان هذا يمثلك ويمثل طموحاتك ويمثل الارض التي تسير عليها ليس لدينا غير الكويت، وليس لنا مكان غير الكويت، مطلوب اختيار الاصلح في هذه الفترة، مرت فترات لم تكن مخرجاتنا سليمة اليوم لا تعمل حسابا لتكسب شخصيا بل لاستقرار وطن وعيالك وأحفادك لا تفكر في مصلحة جزئية وتدمر وطنا، الوطن يحتاجهم وان شاء الله مخرجاتهم تكون لصالح الكويت وأهلها ولعيالهم وأحفادهم.