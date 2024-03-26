متعب الجلال يجب أن تكون للشعب كلمة في الانتخابات باختيار ذوي الكفاءة لتحقيق تطلعات المواطنين

(MENAFN
- Al-Anbaa) أقام مرشح الدائرة الخامسة متعب الجلال حفل استقبال وغبقة رمضانية لأهالي وأبناء الدائرة، متقدما للحضور بالتهنئة والتبريكات بمناسبة شهر رمضان المبارك، متمنيا من الله ان يعيده على الجميع بالخير والبركات.
وتبادل الجلال الأحاديث الودية مع أبناء الدائرة وتطرق للأوضاع الحالية وخصوصا انتخابات مجلس الأمة المقبلة التي ستشهدها البلاد في الرابع من أبريل المقبل، مؤكدا انه يجب ان تكون للشعب كلمة في هذه الانتخابات، وذلك من خلال إيصال ذوي الكفاءة إلى قبة عبدالله السالم الذين يستطيعون ان يقدموا مصلحة الوطن على مصالحهم الخاصة، ويحققوا تطلعات المواطنين بحل المشاكل التي يعانون منها، وتحسين منظومة التعليم والصحة والقضاء على البطالة.
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