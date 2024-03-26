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متعب الجلال يجب أن تكون للشعب كلمة في الانتخابات باختيار ذوي الكفاءة لتحقيق تطلعات المواطنين

3/26/2024 3:06:03 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) أقام مرشح الدائرة الخامسة متعب الجلال حفل استقبال وغبقة رمضانية لأهالي وأبناء الدائرة، متقدما للحضور بالتهنئة والتبريكات بمناسبة شهر رمضان المبارك، متمنيا من الله ان يعيده على الجميع بالخير والبركات.
وتبادل الجلال الأحاديث الودية مع أبناء الدائرة وتطرق للأوضاع الحالية وخصوصا انتخابات مجلس الأمة المقبلة التي ستشهدها البلاد في الرابع من أبريل المقبل، مؤكدا انه يجب ان تكون للشعب كلمة في هذه الانتخابات، وذلك من خلال إيصال ذوي الكفاءة إلى قبة عبدالله السالم الذين يستطيعون ان يقدموا مصلحة الوطن على مصالحهم الخاصة، ويحققوا تطلعات المواطنين بحل المشاكل التي يعانون منها، وتحسين منظومة التعليم والصحة والقضاء على البطالة.

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