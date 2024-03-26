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عبدالصمد مصطفى الكويت بها وفرة مالية وتعاني نقص الخدمات ويجب إبعاد المؤسسات عن التأزيم السياسي

3/26/2024 3:06:03 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) أقام عبدالصمد مصطفى عبدالصمد مرشح الدائرة الأولى ندوة نسائية مساء أمس الأول لناخبات الدائرة في منطقة الرميثية، متقدما لهن بالتهاني والتبريكات بمناسبة الشهر الفضيل، متمنيا ان يعيده الله على الكويت الحبيبة دائما بالخير والأمن والأمان.
وأعرب عبدالصمد عن أسفه من ان الكويت بها وفرة مالية ولكنها رغم ذلك تعاني من نقص الخدمات التعليمية والصحية والإسكانية، مضيفا اننا ندور في حلقة مفرغة حتى وصلنا إلى درجة ان الهم الأساسي للمواطنين أصبح هو غلاء المعيشة.
وقال ان المواطن أصبح عاجزا عن تأمين ما يكفي ليعيش هو وأبناؤه حياة كريمة، لافتا إلى وجود خلل إداري عميق في الدولة على الرغم من وجود مقومات الثروة ووجود شباب وكفاءات تتمناها الدول الأخرى، مؤكدا ان المشكلة تتجسد في الإدارة.
وطالب عبدالصمد بإبعاد مؤسسات الدولة عن الفساد والتأزيم حتى تتفرغ لدورها المطلوب منها القيام به.

MENAFN26032024000130011022ID1108024528

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