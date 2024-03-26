عبدالصمد مصطفى الكويت بها وفرة مالية وتعاني نقص الخدمات ويجب إبعاد المؤسسات عن التأزيم السياسي

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- Al-Anbaa) أقام عبدالصمد مصطفى عبدالصمد مرشح الدائرة الأولى ندوة نسائية مساء أمس الأول لناخبات الدائرة في منطقة الرميثية، متقدما لهن بالتهاني والتبريكات بمناسبة الشهر الفضيل، متمنيا ان يعيده الله على الكويت الحبيبة دائما بالخير والأمن والأمان.
وأعرب عبدالصمد عن أسفه من ان الكويت بها وفرة مالية ولكنها رغم ذلك تعاني من نقص الخدمات التعليمية والصحية والإسكانية، مضيفا اننا ندور في حلقة مفرغة حتى وصلنا إلى درجة ان الهم الأساسي للمواطنين أصبح هو غلاء المعيشة.
وقال ان المواطن أصبح عاجزا عن تأمين ما يكفي ليعيش هو وأبناؤه حياة كريمة، لافتا إلى وجود خلل إداري عميق في الدولة على الرغم من وجود مقومات الثروة ووجود شباب وكفاءات تتمناها الدول الأخرى، مؤكدا ان المشكلة تتجسد في الإدارة.
وطالب عبدالصمد بإبعاد مؤسسات الدولة عن الفساد والتأزيم حتى تتفرغ لدورها المطلوب منها القيام به.
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