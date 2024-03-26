إبراهيم دشتي لا يمكن بناء وطن حقيقي في ظل عدم وجود مستوى تعليمي أو قرار سياسي يحد من الفساد

(MENAFN
- Al-Anbaa) أقام مرشح الدائرة الثالثة د.إبراهيم دشتي حفل استقبال على شرف أهالي وناخبي الدائرة الثالثة، وذلك بمناسبة افتتاح مقره الانتخابي بمنطقة الجابرية.
وتبادل الحضور في المقر الانتخابي الأحاديث الودية والسياسية، لاسيما ما يتعلق بالانتخابات النيابية والمزمع إجراؤها في الرابع من أبريل المقبل، وهي للمرة الثانية التي ستجرى في شهر رمضان المبارك.
وقال دشتي في تصريح مقتضب: «في ظل عدم وجود مستوى تعليمي جيد لا يمكن بناء وطن حقيقي»، معربا عن أسفه من أن التعيينات الباراشوتية ضيعت نظاما إداريا للبلد بأكمله، ووجودهم ورواتبهم فساد بحد ذاته، محملا المسؤولية للحكومة ومجلس الأمة، داعيا إلى وجود قرار سياسي يحد من الفساد».
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