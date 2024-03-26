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إبراهيم دشتي لا يمكن بناء وطن حقيقي في ظل عدم وجود مستوى تعليمي أو قرار سياسي يحد من الفساد

3/26/2024 3:06:03 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) أقام مرشح الدائرة الثالثة د.إبراهيم دشتي حفل استقبال على شرف أهالي وناخبي الدائرة الثالثة، وذلك بمناسبة افتتاح مقره الانتخابي بمنطقة الجابرية.
وتبادل الحضور في المقر الانتخابي الأحاديث الودية والسياسية، لاسيما ما يتعلق بالانتخابات النيابية والمزمع إجراؤها في الرابع من أبريل المقبل، وهي للمرة الثانية التي ستجرى في شهر رمضان المبارك.
وقال دشتي في تصريح مقتضب: «في ظل عدم وجود مستوى تعليمي جيد لا يمكن بناء وطن حقيقي»، معربا عن أسفه من أن التعيينات الباراشوتية ضيعت نظاما إداريا للبلد بأكمله، ووجودهم ورواتبهم فساد بحد ذاته، محملا المسؤولية للحكومة ومجلس الأمة، داعيا إلى وجود قرار سياسي يحد من الفساد».

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