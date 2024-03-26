حمد المطر نحن أمام مفترق طرق ورغم تكرار حل المجلس الشعب الكويتي لا يتخلى عن مسؤوليته

(MENAFN
- Al-Anbaa) أقام النائب السابق ومرشح الدائرة الثانية د.حمد المطر حفل استقبال لأهالي وأبناء الدائرة أول من أمس، وتقدم للحضور بالتهنئة والتبريكات بمناسبة شهر رمضان المبارك، متمنيا من الله أن يعود دائما بالخير والأمن والأمان على الكويت.
وقال المطر في تصريح إن الانتخابات المقبلة التي ستشهدها البلاد في الرابع من أبريل المقبل ستكون مفصلية نظرا للظروف السياسية الداخلية وكذلك الظروف الإقليمية، ونحن أمام مفترق طرق وهي مسؤولية وطنية، ورغم إقامة الانتخابات في شهر رمضان وفي العشر الأواخر ورغم تكرار حل المجلس إلا ان الشعب الكويتي لا يتخلى عن قاعة عبدالله السالم، وأنا دائما متفائل وأحمل شعار التفاؤل بأن تستقر الكويت، وأقصد بالاستقرار التعاون بين السلطتين وتحقيق أولويات الشعب الكويتي.
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