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حمد المطر نحن أمام مفترق طرق ورغم تكرار حل المجلس الشعب الكويتي لا يتخلى عن مسؤوليته

3/26/2024 3:06:03 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) أقام النائب السابق ومرشح الدائرة الثانية د.حمد المطر حفل استقبال لأهالي وأبناء الدائرة أول من أمس، وتقدم للحضور بالتهنئة والتبريكات بمناسبة شهر رمضان المبارك، متمنيا من الله أن يعود دائما بالخير والأمن والأمان على الكويت.
وقال المطر في تصريح إن الانتخابات المقبلة التي ستشهدها البلاد في الرابع من أبريل المقبل ستكون مفصلية نظرا للظروف السياسية الداخلية وكذلك الظروف الإقليمية، ونحن أمام مفترق طرق وهي مسؤولية وطنية، ورغم إقامة الانتخابات في شهر رمضان وفي العشر الأواخر ورغم تكرار حل المجلس إلا ان الشعب الكويتي لا يتخلى عن قاعة عبدالله السالم، وأنا دائما متفائل وأحمل شعار التفاؤل بأن تستقر الكويت، وأقصد بالاستقرار التعاون بين السلطتين وتحقيق أولويات الشعب الكويتي.

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