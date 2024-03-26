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عادل الدمخي نسعى لتفعيل المشاركة الشعبية ووضع برنامج وطني وتنسيق نيابي كما في المجلس الماضي

3/26/2024 3:06:02 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) أقام النائب السابق مرشح الدائرة الأولى د.عادل الدمخي غبقة رمضانية على شرف أهالي وناخبي الدائرة الأولى في مقره الانتخابي بمنطقة بيان.
وقال الدمخي في تصريح صحافي على هامش الغبقة: «نعد الناس أن نكون على نفس خط الشفافية والنهج الواضح والمواقف الثابتة، ونرى مردود ذلك من خلال التجمع الكبير في المقر الانتخابي وأهالي الدائرة في افتتاح المقر، ونسعى إلى تفعيل المشاركة الشعبية وإلى تطوير العمل البرلماني ووضع برنامج وطني وإيجاد التنسيق النيابي - النيابي والنيابي - الحكومي غير مسبوق كما حدث في مجلس 2023».
وأضاف الدمخي: «نتمنى أن يؤدي التصويت في الانتخابات إلى ما يحقق مصالح الشعب، لذلك أدعو الشباب والشابات أن هذا هو مستقبلكم وهذا قراركم أنتم».

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