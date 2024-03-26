عادل الدمخي نسعى لتفعيل المشاركة الشعبية ووضع برنامج وطني وتنسيق نيابي كما في المجلس الماضي

(MENAFN
- Al-Anbaa) أقام النائب السابق مرشح الدائرة الأولى د.عادل الدمخي غبقة رمضانية على شرف أهالي وناخبي الدائرة الأولى في مقره الانتخابي بمنطقة بيان.
وقال الدمخي في تصريح صحافي على هامش الغبقة: «نعد الناس أن نكون على نفس خط الشفافية والنهج الواضح والمواقف الثابتة، ونرى مردود ذلك من خلال التجمع الكبير في المقر الانتخابي وأهالي الدائرة في افتتاح المقر، ونسعى إلى تفعيل المشاركة الشعبية وإلى تطوير العمل البرلماني ووضع برنامج وطني وإيجاد التنسيق النيابي - النيابي والنيابي - الحكومي غير مسبوق كما حدث في مجلس 2023».
وأضاف الدمخي: «نتمنى أن يؤدي التصويت في الانتخابات إلى ما يحقق مصالح الشعب، لذلك أدعو الشباب والشابات أن هذا هو مستقبلكم وهذا قراركم أنتم».
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