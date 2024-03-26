الأمير متابعة قضايا أصحاب البصيرة واحتياجاتهم ودعم أنشطتهم وتوفير فرص عمل تتناسب مع ظروفهم



نؤكد أنكم أوسمة يتزين بها وطنكم ولكم كل التقدير والاحترام من مجتمعكم لأنكم أصحاب همة عالية وعزيمة صلبة

نبارك تزكية أمين سر الجمعية لمنصب الأمين العام للاتحاد الآسيوي واختياره عضواً في اللجنة التنفيذية للاتحاد العالمي للمكفوفين تشجيع المتميزين من ذوي الهمم لاسيما أصحاب البصيرة إعلامياً من خلال تناول قصص نجاحهم في مختلف المجالات



قام صاحب السمو الأمير الشيخ مشعل الأحمد، حفظه الله ورعاه، مساء اليوم بمعيته سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ د.محمد الصباح بزيارة إلى جمعية المكفوفين الكويتية.

حيث كان في استقبال سموه وزير الشؤون الاجتماعية وشؤون الأسرة والطفولة الشيخ فراس السعود ورئيس مجلس إدارة جمعية المكفوفين الكويتية فايز العازمي وأمين السر منصور العنزي.

وألقى صاحب السمو الأمير، حفظه الله ورعاه، كلمة بهذه المناسبة هذا نصها:

«بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد لله كاتب الأقدار، القائل: (.. فإنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور)، والصلاة والسلام على سيد الرسل والأنبياء الأخيار، وعلى آله وأصحابه الأطهار.

الحضور الكرام:

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته،،،

جريا على العادة السنوية الحميدة، وانطلاقا من أدوارنا الأبوية، يسعدنا زيارة جمعية المكفوفين الكويتية، في ليلة مباركة من ليالي شهر رمضان الفضيل، لنتبادل مع الإخوة والأبناء التهاني والتبريكات، داعين الله تعالى أن يعيد هذا الشهر الكريم على وطننا العزيز وأمتينا الإسلامية والعربية بالخير واليمن والبركات.

الإخوة والأبناء «أصحاب البصيرة»:

إننا لنغتنم لقاءنا اليوم بكم، لنؤكد أنكم أوسمة يتزين بها وطنكم، ولكم كل التقدير والاحترام من مجتمعكم، لأنكم أصحاب همة عالية وعزيمة صلبة، وتدركون أن بصيرتكم وإرادتكم وإصراركم.. ركائزكم في حياتكم لتحقيق أهدافكم.

وإذ نؤكد أن ما تملكونه من طاقة سلاحكم لتحدي الإعاقة، فأنتم موضع فخرنا واعتزازنا، مقدرين ما يقدمه المعنيون والقائمون على شؤون الجمعية الكويتية للمكفوفين من جهود في خدمة أصحاب البصيرة بمختلف المجالات: التعليمية والثقافية والرياضية والاجتماعية والترفيهية.

الإخوة والأبناء:

من هذا المكان، نسجل إشادتنا بجهود وأدوار أبنائنا أصحاب البصيرة في جمعية المكفوفين الكويتية، من خلال مشاركتهم في البطولات الرياضية على المستويين: الإقليمي والدولي، واستضافتهم خلال شهر فبراير الماضي مؤتمر الاتحاد الآسيوي للمكفوفين، بمشاركة (24) دولة، الذي رسخ اهتمام دولة الكويت بذوي الهمم لاسيما المكفوفين على المستويين التشريعي والتنفيذي.

ونبارك تزكية أمين سر الجمعية لمنصب الأمين العام للاتحاد الآسيوي، واختياره عضوا في اللجنة التنفيذية للاتحاد العالمي للمكفوفين.

ونوجه مؤسسات الدولة المعنية بمتابعة قضايا أصحاب البصيرة واحتياجاتهم، ودعم أنشطتهم، وتوفير الأجهزة والآلات والأدوات التي تساعدهم في حياتهم، وتوفير فرص عمل تتناسب مع ظروفهم، وتشجيع المتميزين من ذوي الهمم لاسيما أصحاب البصيرة إعلاميا، من خلال تناول قصص نجاحهم في مختلف المجالات ومواجهتهم للتحديات.

وختاما،،،

نبتهل إلى الله تعالى في هذا الشهر الكريم، أن يديم الرفعة والعزة على وطننا الغالي وأبنائه، وأن يوفق الجميع إلى ما فيه خيره ورخاؤه.

والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته».