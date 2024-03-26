Tuesday, 26 March 2024 11:17 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


بالفيديو الأمير تسلم دعوة من ولي العهد السعودي للمشاركة في المنتدى الاقتصادي العالمي بالرياض أبريل المقبل

3/26/2024 3:06:01 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) تسلم صاحب السمو الأمير الشيخ مشعل الأحمد، بقصر بيان صباح أمس، رسالة خطية من أخيه صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء في المملكة العربية السعودية الشقيقة، تضمنت دعوة سموه للمشاركة في المنتدى الاقتصادي العالمي تحت عنوان «التعاون الدولي والنمو والطاقة من أجل التنمية»، والمزمع عقده بالعاصمة الرياض في شهر أبريل المقبل.
وقد قام بتسليم الرسالة لسموه سفير خادم الحرمين الشريفين لدى الكويت سمو الأمير سلطان بن سعد بن خالد آل سعود. حضر المقابلة كبار المسؤولين في الدولة.
كما استقبل صاحب السمو الأمير الشيخ مشعل الأحمد، بقصر بيان، وزير الدولة لشؤون مجلس الأمة ووزير الدولة لشؤون الشباب ووزير الدولة لشؤون الاتصالات داود معرفي، ووزير الرياضة والشباب بدولة قطر الشقيقة الشيخ حمد بن خليفة بن أحمد آل ثاني، وذلك بمناسبة زيارته للبلاد. حضر المقابلة كبار المسؤولين في الدولة.
إلى ذلك، بعث صاحب السمو الأمير الشيخ مشعل الأحمد ببرقية تهنئة إلى الرئيس محمد شهاب الدين رئيس جمهورية بنغلاديش الشعبية الصديقة، عبر فيها سموه عن خالص تهانيه بمناسبة العيد الوطني لبلاده، متمنيا سموه له موفور الصحة والعافية ولجمهورية بنغلاديش الشعبية وشعبها الصديق كل التقدم والازدهار.

MENAFN26032024000130011022ID1108024522

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث