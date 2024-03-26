بالفيديو الأمير تسلم دعوة من ولي العهد السعودي للمشاركة في المنتدى الاقتصادي العالمي بالرياض أبريل المقبل

(MENAFN
- Al-Anbaa) تسلم صاحب السمو الأمير الشيخ مشعل الأحمد، بقصر بيان صباح أمس، رسالة خطية من أخيه صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء في المملكة العربية السعودية الشقيقة، تضمنت دعوة سموه للمشاركة في المنتدى الاقتصادي العالمي تحت عنوان «التعاون الدولي والنمو والطاقة من أجل التنمية»، والمزمع عقده بالعاصمة الرياض في شهر أبريل المقبل.
وقد قام بتسليم الرسالة لسموه سفير خادم الحرمين الشريفين لدى الكويت سمو الأمير سلطان بن سعد بن خالد آل سعود. حضر المقابلة كبار المسؤولين في الدولة.
كما استقبل صاحب السمو الأمير الشيخ مشعل الأحمد، بقصر بيان، وزير الدولة لشؤون مجلس الأمة ووزير الدولة لشؤون الشباب ووزير الدولة لشؤون الاتصالات داود معرفي، ووزير الرياضة والشباب بدولة قطر الشقيقة الشيخ حمد بن خليفة بن أحمد آل ثاني، وذلك بمناسبة زيارته للبلاد. حضر المقابلة كبار المسؤولين في الدولة.
إلى ذلك، بعث صاحب السمو الأمير الشيخ مشعل الأحمد ببرقية تهنئة إلى الرئيس محمد شهاب الدين رئيس جمهورية بنغلاديش الشعبية الصديقة، عبر فيها سموه عن خالص تهانيه بمناسبة العيد الوطني لبلاده، متمنيا سموه له موفور الصحة والعافية ولجمهورية بنغلاديش الشعبية وشعبها الصديق كل التقدم والازدهار.
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