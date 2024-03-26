الكويت ترحب بقرار مجلس الأمن 2728 المطالب بوقف فوري لإطلاق النار في غزة خلال رمضان

(MENAFN
- Al-Anbaa) أعلنت وزارة الخارجية ترحيب الكويت بتبني مجلس الأمن قراره رقم 2728 الذي يطالب بوقف فوري لإطلاق النار في غزة خلال شهر رمضان.
وقالت «الخارجية»، في بيان لها، إنه ترحب بالقرار، «في الوقت الذي تعرب فيه الوزارة عن الأسف الشديد لعجز مجلس الأمن عن الاضطلاع بمسؤولياته المنصوص عليها في ميثاق الأمم المتحدة، وأخذ موقف لوقف العدوان والجرائم الذي اقترفتها قوات الاحتلال الإسرائيلي بحق الفلسطينيين المدنيين العزل في قطاع غزة خلال الخمسة أشهر الماضية».
وتابعت «إنها لتؤكد على أهمية احترام وتنفيذ وقف إطلاق النار على الأرض وتوسيع نطاق تدفق المساعدات الإنسانية للمدنيين في قطاع غزة، وقيام المجلس بضمان انصياع إسرائيل، القوة القائمة بالاحتلال، لقرارات المجلس والشرعية الدولية والقانون الدولي».
وجددت الوزارة موقف دولة الكويت المبدئي والثابت في دعم الشعب الفلسطيني الشقيق، كما أنها «تحيي صموده وتدعم نضاله المشروع ضد الاحتلال للحصول على كامل حقوقه السياسية المشروعة وحقه في تقرير المصير وإقامة دولته المستقلة على حدود 1967 وعاصمتها القدس الشرقية».
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