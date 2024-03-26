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الكويت ترحب بقرار مجلس الأمن 2728 المطالب بوقف فوري لإطلاق النار في غزة خلال رمضان

3/26/2024 3:06:01 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) أعلنت وزارة الخارجية ترحيب الكويت بتبني مجلس الأمن قراره رقم 2728 الذي يطالب بوقف فوري لإطلاق النار في غزة خلال شهر رمضان.
وقالت «الخارجية»، في بيان لها، إنه ترحب بالقرار، «في الوقت الذي تعرب فيه الوزارة عن الأسف الشديد لعجز مجلس الأمن عن الاضطلاع بمسؤولياته المنصوص عليها في ميثاق الأمم المتحدة، وأخذ موقف لوقف العدوان والجرائم الذي اقترفتها قوات الاحتلال الإسرائيلي بحق الفلسطينيين المدنيين العزل في قطاع غزة خلال الخمسة أشهر الماضية».
وتابعت «إنها لتؤكد على أهمية احترام وتنفيذ وقف إطلاق النار على الأرض وتوسيع نطاق تدفق المساعدات الإنسانية للمدنيين في قطاع غزة، وقيام المجلس بضمان انصياع إسرائيل، القوة القائمة بالاحتلال، لقرارات المجلس والشرعية الدولية والقانون الدولي».
وجددت الوزارة موقف دولة الكويت المبدئي والثابت في دعم الشعب الفلسطيني الشقيق، كما أنها «تحيي صموده وتدعم نضاله المشروع ضد الاحتلال للحصول على كامل حقوقه السياسية المشروعة وحقه في تقرير المصير وإقامة دولته المستقلة على حدود 1967 وعاصمتها القدس الشرقية».

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