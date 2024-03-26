التعليم أونلاين في العشر الأواخر بدءا من الأحد

MENAFN - Al-Anbaa) عبدالعزيز الفضليتوسعت فكرة تطبيق التعليم عن بُعد بوزارة التربية، حيث تتجه لأن تكون العشر الأواخر من شهر رمضان المبارك «أونلاين» بعدما كان الاتفاق المبدئي آخر يومين في الشهر الفضيل، حيث كشفت مصادر لـ «الأنباء» عن أن قطاع التعليم العام وإدارة التنسيق رفع مذكرة لتقديمها لوزير التربية ووزير التعليم العالي والبحث العلمي د.عادل العدواني تتضمن تحويل دوام الطلبة في العشر الأواخر إلى التعليم عن بُعد، مشيرة المصادر إلى أن المعلمين سيؤدون الدروس من المبنى المدرسي، وذلك حسب الجدول الدراسي المخصص لكل مرحلة تعليمية.

وأوضحت المصادر أنه بعد نجاح تجربة التعليم «أونلاين» في الفترة الماضية وإلمام المعلمين والطلبة بآلية التطبيق رأت الوزارة الاستعانة بها خلال الحاجة، مشيرة إلى أن الأسبوع المقبل سيصادف يوم الخميس وهو موعد الانتخابات البرلمانية إضافة إلى تسليم المدارس إلى وزارتي الداخلية والعدل اليوم الذي يسبقه ويبقى يومان فقط هما الأحد والإثنين 7 و8 أبريل المقبل للدوام.

وذكرت أن هذين اليومين قد لا يلتزم بهما الطلبة في الدوام، لاسيما ان يوم الثلاثاء 9 أبريل سيكون راحة حتى وان كان صياما، لافتة إلى انه لا يوجد أمام «التربية» سوى اللجوء إلى التعليم عن بعد لمعالجة الأمور خاصة في ظل ظاهرة غياب الطلبة قبل وبعد العطل، متوقعة أن يتم تطبيق التعليم «أونلاين» اعتبارا من يوم الأحد المقبل بعد اعتماده من قبل وزير التربية ووزير التعليم العالي والبحث العلمي د.عادل العدواني.