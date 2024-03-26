التعليم أونلاين في العشر الأواخر بدءا من الأحد

(MENAFN
- Al-Anbaa) عبدالعزيز الفضلي
توسعت فكرة تطبيق التعليم عن بُعد بوزارة التربية، حيث تتجه لأن تكون العشر الأواخر من شهر رمضان المبارك «أونلاين» بعدما كان الاتفاق المبدئي آخر يومين في الشهر الفضيل، حيث كشفت مصادر لـ «الأنباء» عن أن قطاع التعليم العام وإدارة التنسيق رفع مذكرة لتقديمها لوزير التربية ووزير التعليم العالي والبحث العلمي د.عادل العدواني تتضمن تحويل دوام الطلبة في العشر الأواخر إلى التعليم عن بُعد، مشيرة المصادر إلى أن المعلمين سيؤدون الدروس من المبنى المدرسي، وذلك حسب الجدول الدراسي المخصص لكل مرحلة تعليمية.
وأوضحت المصادر أنه بعد نجاح تجربة التعليم «أونلاين» في الفترة الماضية وإلمام المعلمين والطلبة بآلية التطبيق رأت الوزارة الاستعانة بها خلال الحاجة، مشيرة إلى أن الأسبوع المقبل سيصادف يوم الخميس وهو موعد الانتخابات البرلمانية إضافة إلى تسليم المدارس إلى وزارتي الداخلية والعدل اليوم الذي يسبقه ويبقى يومان فقط هما الأحد والإثنين 7 و8 أبريل المقبل للدوام.
وذكرت أن هذين اليومين قد لا يلتزم بهما الطلبة في الدوام، لاسيما ان يوم الثلاثاء 9 أبريل سيكون راحة حتى وان كان صياما، لافتة إلى انه لا يوجد أمام «التربية» سوى اللجوء إلى التعليم عن بعد لمعالجة الأمور خاصة في ظل ظاهرة غياب الطلبة قبل وبعد العطل، متوقعة أن يتم تطبيق التعليم «أونلاين» اعتبارا من يوم الأحد المقبل بعد اعتماده من قبل وزير التربية ووزير التعليم العالي والبحث العلمي د.عادل العدواني.
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