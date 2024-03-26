Tuesday, 26 March 2024 11:16 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


التعليم أونلاين في العشر الأواخر بدءا من الأحد

3/26/2024 3:06:01 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) عبدالعزيز الفضلي
توسعت فكرة تطبيق التعليم عن بُعد بوزارة التربية، حيث تتجه لأن تكون العشر الأواخر من شهر رمضان المبارك «أونلاين» بعدما كان الاتفاق المبدئي آخر يومين في الشهر الفضيل، حيث كشفت مصادر لـ «الأنباء» عن أن قطاع التعليم العام وإدارة التنسيق رفع مذكرة لتقديمها لوزير التربية ووزير التعليم العالي والبحث العلمي د.عادل العدواني تتضمن تحويل دوام الطلبة في العشر الأواخر إلى التعليم عن بُعد، مشيرة المصادر إلى أن المعلمين سيؤدون الدروس من المبنى المدرسي، وذلك حسب الجدول الدراسي المخصص لكل مرحلة تعليمية.

وأوضحت المصادر أنه بعد نجاح تجربة التعليم «أونلاين» في الفترة الماضية وإلمام المعلمين والطلبة بآلية التطبيق رأت الوزارة الاستعانة بها خلال الحاجة، مشيرة إلى أن الأسبوع المقبل سيصادف يوم الخميس وهو موعد الانتخابات البرلمانية إضافة إلى تسليم المدارس إلى وزارتي الداخلية والعدل اليوم الذي يسبقه ويبقى يومان فقط هما الأحد والإثنين 7 و8 أبريل المقبل للدوام.

وذكرت أن هذين اليومين قد لا يلتزم بهما الطلبة في الدوام، لاسيما ان يوم الثلاثاء 9 أبريل سيكون راحة حتى وان كان صياما، لافتة إلى انه لا يوجد أمام «التربية» سوى اللجوء إلى التعليم عن بعد لمعالجة الأمور خاصة في ظل ظاهرة غياب الطلبة قبل وبعد العطل، متوقعة أن يتم تطبيق التعليم «أونلاين» اعتبارا من يوم الأحد المقبل بعد اعتماده من قبل وزير التربية ووزير التعليم العالي والبحث العلمي د.عادل العدواني.

MENAFN26032024000130011022ID1108024518

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث