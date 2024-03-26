4 آلاف عمل من 65 دولة في «فنون العالم دبي»



أعلن معرض فنون العالم دبي، معرض الفن المعاصر الأبرز في المنطقة، عن إطلاق دورته العاشرة والأكثر طموحاً في تاريخه بالتعاون مع هيئة الثقافة والفنون في دبي «دبي للثقافة»، وذلك في مركز دبي التجاري العالمي ما بين 2 و5 مايو المقبل، واحتفالاً بمرور 10 سنوات من التميز الفني للمعرض، الذي سيقدم مجموعة متنوعة من الأعمال الفنية تضم ما يزيد على 4 آلاف عمل من أكثر من 65 دولة مع توقعات بحضور أكثر من 15 ألف زائر.

وتدعو هذه الدورة عشاق الفن للمشاركة في رحلة مميزة عبر السنوات العشر الماضية التي زخرت بالمحطات الفنية البارزة، وتقدم لهم تجربة استثنائية غنية بالأعمال الفنية من مختلف أنحاء العالم، ما يؤكد التزام المعرض بإتاحة الفن أمام شريحة أوسع من الجمهور.

وفي إطار استراتيجية دبي للاقتصاد الإبداعي، تهدف الإمارة إلى مضاعفة حجم مساهمة القطاعات الإبداعية في الناتج المحلي الإجمالي فيها بحلول عام 2026، ولا يقتصر ذلك على مضاعفة عدد الشركات الإبداعية والمبدعين في الإمارة، إنما يتجاوزه إلى تسليط الضوء على الأهمية الكبيرة لمعرض فنون العالم دبي في تعزيز اقتصاد دبي الإبداعي المزدهر، ويمثل هذا المعرض الفني المرموق حجر زاويةٍ في تحقيق هذه الأهداف من خلال استقطاب آلاف الزوار وعرض أعمال لأكثر من 300 فنان ومعرض فني من دبي ومختلف أنحاء العالم، كما يقدم مجموعة متنوعة من الأعمال الفنية، بدءاً من المنحوتات والألوان المائية، وصولاً إلى الفن الرقمي وقطع الأزياء الفنية.

ويضم المعرض 12 جناحاً مخصصاً لدول مختلفة، بما في ذلك الإمارات واليابان والهند والصين وتركيا وإيران والولايات المتحدة وآسيا وروسيا وأوروبا والمملكة المتحدة، بالإضافة إلى جناح مخصص للفن العربي. وتمتد الفعالية لأربعة أيام، وتتيح للزوار المشاركة في مجموعة من الأنشطة المميزة التي تتجاوز المفهوم التقليدي للمعارض الفنية. كما تتضمن مجموعة من الأنشطة الفنية التجريبية، والعروض الحية، وسلسلة من الجلسات الحوارية الفنية المخصصة، إلى جانب عدد من ورش العمل. وتم تصميم هذه الأنشطة التفاعلية لتوفير تجربة ثقافية استثنائية والاحتفاء بالتنوع والحيوية في المشهد الفني العالمي.

وتشمل دورة هذا العام من المعرض إضافة جديدة ومبتكرة، وهي جولة معرض فنون العالم دبي للسياحة الفنية المُصممة لجميع الجهات العارضة. ويحتفي المعرض بتنوع وجمال مختلف أشكال التعبير الفني، ويعتزم تجاوز الحدود الفنية التقليدية وإثراء تجارب الجهات الزائرة العارضة من مختلف أنحاء العالم، وذلك من خلال جولات إرشادية منظمة وفعاليات فنية تفاعلية في مختلف إمارات الدولة.

وقالت أسماء الشريف، مساعدة نائب الرئيس لإدارة المعارض لدى مركز دبي التجاري العالمي: «يسرنا التعاون مع هيئة الثقافة والفنون في دبي دبي للثقافة بوصفها الشريك الاستراتيجي للمعرض في دورته العاشرة، التي تحتفي بمرور 10 سنوات زخرت بالإبداع الفني، ونتطلع إلى إطلاق مبادرتنا المميزة والتي من شأنها إرساء معيار جديد حول مفهوم المعارض الفنية. ونهدف من خلال إطلاق جولة معرض فنون العالم دبي للسياحة الفنية إلى منح الجهات العارضة والمشاركين فرصة للتعرف على النسيج الغني للحضارة الفنية والثقافية في دولة الإمارات، مع تعريف العالم بالمشهد الفني النابض بالحياة في دبي. وتعزز هذه المبادرة التزامنا بتعزيز تجربة المشاركين والتبادل الثقافي، فضلاً عن ترسيخ مكانة دبي وجهة ثقافية عالمية».

من جانبه، أكد الدكتور سعيد مبارك بن خرباش، المدير التنفيذي لقطاع الفنون والآداب في «دبي للثقافة» حرص الهيئة على دعم أصحاب المواهب الإبداعية في مختلف مجالات الفنون، ما يساهم في توطيد قوة الصناعات الثقافية والإبداعية في دبي. وقال: «أصبح فنون العالم دبي من الفعاليات البارزة على أجندة دبي التي يترقبها المبدعون من شتى أنحاء العالم، وذلك بفضل ما حققه المعرض على مدار سنواته الماضية من حضور لافت، جعل منه منصة عالمية للتواصل الإبداعي وملتقى للأفكار الفنية، ما يساهم في تعزيز مكانة دبي على الخارطة العالمية ويسلط الضوء على مشهدها الفني المتنامي»، معبراً عن اعتزاز الهيئة بشراكتها الاستراتيجية مع المعرض التي تصب في إطار التزاماتها بتمكين أصحاب المواهب من عرض أعمالهم وجعل الفن في متناول يد الجميع. لافتاً إلى أن ما يشهده المعرض سنوياً من إقبال لافت، جعل منه نقطة التقاء داعمة للاقتصاد الإبداعي الذي تطمح دبي لأن تكون عاصمته العالمية بحلول 2026، وحاضنة لأصحاب الرؤى الفنية المبتكرة.

وتستعد نخبة من الفنانين المبدعين للمشاركة في المشهد الفني الفريد لمعرض فنون العالم دبي 2024، حيث يثرون تجارب الزوار بمجموعة من أعمالهم الفنية الإبداعية ورؤاهم المميزة، بما في ذلك مجموعة من الجهات العارضة الحريصة على المشاركة بالمعرض كل عام مثل معهد لوتس التعليمي، وآرت بلس فوتوجرافرز برودكشن، وجابان بروموشن جاليري، وهي جهات شاركت في المعرض السنوي على مدار ثمانية وتسعة أعوام.

وبالنيابة عن الفنانين المشاركين في المعرض من الغاليري الياباني «جابان بروموشن جاليري» والبالغ عددهم 54 فناناً، قال موموكا إيشيكاوا: «يسعدنا أن نمثل جناح اليابان الذي يسلط الضوء على نخبة من ألمع الفنانين اليابانيين. ويتميز معرضنا باحتضانه لمجموعة من أعمال الفن المعاصر والأعمال الفنية المعتمدة على التقنيات التقليدية، مما يوفر قطعاً فريدة لا تُوجد في أي مكان آخر في دبي. ويركز جناح معرض تايميه على الأعمال الفنية التي تستخدم تقنية ماكي-إي، وهي تقنية رسم ظهرت منذ حوالي 1200 عام، ولاقت استحساناً كبيراً من قبل النبلاء عبر التاريخ. كما يتميز هذا الأسلوب بالجمال الهادئ الذي يبرز من خلال الجمع بين الألوان الطبيعية للمادة، والبريق العميق للورنيش، ولمعان الذهب والفضة».

وأضاف: «تستغرق عملية إبداع عملٍ جديد الكثير من الوقت نظراً للدقة العالية التي تتطلبها، إذ لا يمكن تحقيقها إلا من قبل حرفيين يتمتعون بمستويات عالية من المهارة والخبرة الواسعة. ويقدم جناح بروسبيريتي جابان أعمالاً فنية مميزة ومفروشات بتقنية النسيج نيشيجين-أوري التي يمتد تاريخها إلى أكثر من 1000 عام».

وتضم دورة هذا العام من المعرض مجموعة من العروض المميزة، وتأخذ الجميع في رحلة للتعرف على النسيج الغني للعروض الفنية والثقافية العالمية، وتعريف العالم بالمشهد الفني النابض بالحياة في دبي.

وتعود نسبة 40% من الجهات العارضة للمشاركة في دورة 2024 من المعرض لاستعراض أعمالهم، مما يؤكد القيمة المميزة التي يحصلون عليها من مشاركتهم في هذا المجتمع الفني الحيوي. ويعكس هذا المعدل المرتفع للاحتفاظ بالجهات العارضة مستويات الثقة والرضا لدى الجهات العارضة ضمن المعرض، ما يعزز مكانة معرض فنون العالم دبي وجهة رئيسية للفنانين والمعارض على حدٍ سواء. ويشهد المعرض نمواً متواصلاً في قائمة المشاركين فيه باستمرار، ويلعب المعرض دوراً محورياً في تعزيز العلاقات طويلة الأمد وتوفير بيئة داعمة للنمو الفني وعقد الشراكات.



