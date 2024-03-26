«ليكول» تفتتح في دبي أول مقرّ في الشرق الأوسط أبريل المقبل



تستعد «ليكول»، مدرسة فنون صياغة المجوهرات، لافتتاح مقر رسمي لها في الشرق الأوسط خلال شهر أبريل المقبل، وذلك بالشراكة الاستراتيجية مع حي دبي للتصميم التابع لمجموعة تيكوم.

وسيبدأ مقر ليكول الجديد (الواقع في المبنى 10 في حي دبي للتصميم) برنامج دوراته التدريبية الموجّهة لعشاق المجوهرات والمبتدئين ابتداءً من شهر أبريل القادم، تحت إشراف الفنانة كونستانس غيسيه، المصممة العالمية ومهندسة الديكور الداخلي والمصممة السينوغرافية المعروفة، حيث تركّز هذه الدورات على تاريخ المجوهرات، وعالم الأحجار الكريمة، وبراعة تقنيات صناعة المجوهرات، ويشرف عليها ويديرها خبراء شغوفون من مؤرخي الفن وعلماء الأحجار الكريمة والصاغة والحرفيون. وبالإضافة إلى الدورات التدريبية، تقدم «ليكول» أنشطة متنوعة لتعريف الجمهور بجميع جوانب ثقافة المجوهرات، بما في ذلك المعارض، والكتب، وورش عمل الأطفال، ومقاطع الفيديو، والبودكاست، والندوات الحيّة، والحوارات عبر الإنترنت.

كما أنّ مقر «ليكول» الجديد سيضمّ مساحة عرض ومتجر كتب ومكتبة مطالعة مخصصة لعالم المجوهرات.

وفي هذا الصدد، أكدت خديجة البستكي، النائب الأول لرئيس مجموعة تيكوم – حي دبي للتصميم، بأن تنمية المهارات في مختلف مجالات الإبداع وبناء مجتمعات محلية قائمة على التعاون والتفاعل الركيزة الأساسية لأيّ اقتصاد إبداعي يمتاز بالمرونة والقدرة على التكيّف.

وقالت خديجة البستكي: تُعدّ «ليكول» من المؤسسات الرائدة عالمياً في تنمية المهارات والمواهب في مجالات الإبداع، حيث تحرص على توثيق التعاون والتفاعل بين المواهب الإبداعية، إذ تقدم لمحبّي التصميم المبتدئين فرصة التعبير عن أفكارهم وتفضيلاتهم بشكل إبداعي، في ظلّ تمكينهم من تعلّم مهارات جديدة تحت إشراف نخبة بارزة من الخبراء. نحن على ثقة بأن المقرّ الجديد لمدرسة ليكول في حي دبي للتصميم سيسهم في تعزيز وإثراء المشهد الإبداعي بفضل ما يقدمه من مجموعة متنوعة وغنية من البرامج والمعارض المُلهمة للفنانين والمصمّمين والمبتكرين وروّاد الأعمال، الأمر الذي سيسهم في ترسيخ مكانة دبي عاصمة عالمية رائدة للإبداع ملتقى للمبدعين والمبتكرين والمتخصصين على حدّ سواء.

وقالت ليز ماكدونالد، رئيسة مدرسة ليكول، مدرسة فنون صياغة المجوهرات: نحن سعداء بافتتاح مقرّ ليكول الدائم الجديد في حي دبي للتصميم النابض بالحياة. لقد بذلنا ما في وسعنا من أجل استحداث مساحة ترحيبية تتيح للزوار اكتشاف عالم المجوهرات من خلال أنشطتنا المتنوعة، من دورات تدريبية وحوارات ومعارض وورش عمل موجّهة للأطفال.

وبدورها قالت صوفي كلوديل، مديرة «ليكول» الشرق الأوسط: «ليكول» الشرق الأوسط مغامرة جديدة مليئة بالمفاجآت. تتشابك جذورها الفرنسية مع المشهد الثقافي في الشرق الأوسط. سيوفر برنامج أنشطتنا، من دورات تدريبية وندوات ومعارض، العديد من الفرص للتبادل بين الثقافات في منطقة كل شيء فيها ممكن. يسلط هذا المشروع الضوء على مقدار تفانينا في التعليم، والتزامنا بالعطاء. إذ سيتم التبرع بعائدات دوراتنا وندواتنا لصالح الأعمال الخيرية الرامية لدعم تعليم قطاع الشباب، ما يؤكد التزامنا بإثراء نواحي الحياة، وبرعاية مجتمع التعلم والعطاء.

التزامات ليكول

يترافق تأسيس ليكول في منطقة الشرق الأوسط بالعديد من الالتزامات المميزة، بما في ذلك تعاونها مع هيئة الثقافة والفنون في دبي (دبي للثقافة) في مكتبة الصفا للفنون والتصميم. فقد أنشأتا معاً ركناً مخصصاً داخل المكتبة يعرض مجموعة مختارة من الكتب برعاية ليكول، ضمن مساحةٍ صُممت خصيصاً لتعزيز وتعميق فهم وتقدير فنون عالم المجوهرات، وأشكال التعبير الثقافي فيه. ويمثل هذا المسعى التعاوني علامة فارقة في إثراء الموارد التعليمية لمجتمع دبي والشرق الأوسط ككل.

وقد أعرب الدكتور سعيد مبارك بن خرباش، المدير التنفيذي لقطاع الآداب والفنون في دبي للثقافة، عن سعادته بافتتاح أول مقرّ دائم لـ«ليكول الشرق الأوسط» في المنطقة، قائلاً: يمثل افتتاح مقرّ «ليكول» الدائم في دبي علامة فارقة في مسيرة الإثراء الثقافي والتعليمي في مجتمعنا، إذ إنه يبرز التزام الإمارة بتعزيز تعلم الفنون، ويؤكد تفانينا في الحفاظ على تراثنا الغني في ميدان فنون المجوهرات، والاحتفاء به. ومن خلال هذه الشراكة، تفخر دبي للثقافة بالمساهمة في خلق مساحة نابضة بالحياة تتيح للأفراد الغوص في عالم المجوهرات الرائع، وردم الفجوات الثقافية، وتعزيز الشغف بالإبداع والحرفية.

من جهة أخرى، تفخر ليكول أيضاً بالإعلان عن اختيار دبي العطاء، وهي منظمة خيرية عالمية مقرّها الإمارات العربية المتحدة، كشريك خيري لها، ما يؤكد التزام المؤسستين تجاه الشباب وتمكينهم في المناطق النامية. وبموجب هذا الإعلان، ستتبرع ليكول الشرق الأوسط بنسبة 100% من عائدات دوراتها العامة وندواتها ومؤتمراتها إلى دبي العطاء، لدعم برامجها التعليمية الموجّهة لقطاع الشباب.

ويتماشى التزام دبي العطاء بتوفير فرص الحصول على التعليم السليم تماشياً لا تنفصم عراه مع رسالة ليكول الشرق الأوسط الإنسانية الرامية إلى رعاية المواهب والإبداع. فالمؤسستان توجهان جهودهما معاً نحو المبادرات التي تعزز فرص التعليم العادل والمتكافئ، خاصة في المجتمعات المحرومة.

وفي هذا الصدد، قال الدكتور طارق محمد القرق، الرئيس التنفيذي ونائب رئيس مجلس إدارة دبي العطاء: يكتسب تمكين الشباب أهمية كبرى في صنع مستقبل أكثر إشراقاً، وفي هذا السياق، نشيد بالدعم الذي تقدمه دار فان كليف أند آربلز من خلال إنشاء أول مقر دراسي دائم لعلامة ليكول في الشرق الأوسط. يتماشى هذا الالتزام بسلاسة مع رسالة دبي العطاء الرامية إلى تمكين قطاع الشباب من خلال التعليم، ودعم جيل مزوّد بالمعرفة والإبداع. إن العائدات الناتجة عن مبادرات ليكول الشرق الأوسط ستسهم بشكل مباشر في برامجنا التعليمية للشباب، ما يؤكد على التزامنا المشترك بتكوين وتجهيز شباب أكثر تمكّناً وتعلّماً على مستوى العالم.

وإذ يسلط هذا الإعلان الضوء على أهمية العمل الخيري في دعم المبادرات التعليمية، فإنه يمهد الطريق أيضاً أمام برامج مبتكرة لإثراء المشهد التعليمي في البلدان النامية، حيث ستعمل دبي العطاء وليكول الشرق الأوسط يداً بيد لاستحداث فرص هادفة ومفيدةٍ للتعلم والتطوير، تعمل في نهاية المطاف على تمكين الأفراد والمجتمعات من أجل مستقبل أكثر إشراقاً.

يأتي افتتاح مقر ليكول الجديد في الشرق الأوسط بدعم كبير من قبل دائرة الاقتصاد والسياحة بدبي، ما يعكس التزامها الكبير في تعزيز مشاريع الأعمال وإثراء المشهد الثقافي والتعليمي ليس في الإمارة وحسب وإنما على صعيد المنطقة بأكملها.

وبوصفها جهة حكومية مهمة تدفع مسيرة تطور وازدهار قطاعي الأعمال والسياحة في دبي، تضيف دائرة الاقتصاد والسياحة بدبي رؤى وموارد استراتيجية إلى مهمة ليكول الشرق الأوسط المتمثلة في توفير تخصصات تعليمية من الدرجة الأولى للمجتمعات المحلية والمقيمين والزوار على حد سواء. يهدف الطرفان من خلال توحيد جهودهما إلى تنمية منظومة ديناميكية تعزز المشهد الفني، وتساهم في تحقيق الازدهار الاقتصادي في الإمارة والمنطقة ككل.