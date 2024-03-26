مؤسَّسة محمد بن راشد للمعرفة تنظِّم التجمع الرمضاني السنوي وتكرّم شركاءها



نظَّمت مؤسَّسة محمد بن راشد آل مكتوم للمعرفة في قاعة الملتقى في مركز دبي التجاري، التجمُّع الرمضاني السنوي الذي دأبت عليه خلال شهر رمضان المبارك وما يمثِّله من قيم المحبة والخير. ويأتي هذا الحدث بهدف توطيد أواصر التواصل بين الموظفين وتكريم الشركاء وفريق العمل، تقديراً لدورهم في تحقيق مستهدفات المؤسَّسة ورسالتها الرامية لدفع عجلة التنمية المعرفية وإرساء دعائم مجتمعات واقتصادات المعرفة.

مبادرات

وحضر الملتقى كوادر مؤسَّسة محمد بن راشد آل مكتوم للمعرفة، ومنتسبو وفِرَق عمل «برنامج دبي الدولي للكتابة» و«استراحة معرفة»، وشركاء المؤسَّسة ورعاة مبادراتها.

وخلال الملتقى، استعرضت المؤسَّسة ما حقَّقته من نقلاتٍ نوعية في مسار إنتاج ونشر المعرفة، وما أنجزته من مبادراتٍ ومشاريع معرفية تحت مظلة «برنامج دبي الدولي للكتابة» و«استراحة معرفة» و«قمَّة المعرفة» و«مؤشِّر المعرفة العالمي». وسلَّطت المؤسسة الضوء على النهج الذي تتبناه في بناء مجتمعات مستدامة ركيزتها المعرفة، في ظل تنامي دور المعرفة والابتكار والتكنولوجيا كمحركات رئيسة للتنمية المستدامة، وأدواتٍ أساسية في رسم ملامح مستقبلٍ أفضل للبشرية جمعاء.

وأكَّد جمال بن حويرب، المدير التنفيذي لمؤسَّسة محمد بن راشد آل مكتوم للمعرفة، أن الملتقى الرمضاني يأتي في إطار جهود المؤسَّسة الرامية إلى تجديد التواصل وغرس المودة والإخاء بين الموظفين، حيث تعدّ مثل هذه المناسبات فرصة جيدة للجميع للتواصل وتوطيد أواصر التعاون مع الشركاء. وأوضح أن هذا النوع من الملتقيات يتيح مساحاتٍ لتبادل الأفكار الإبداعية، ويسهم في تعزيز الإيجابية والعمل بروح الفريق الواحد ضمن البيئات المؤسَّسية، ويفضي إلى الارتقاء بالإنتاجية والكفاءة، وترسيخ الدور الريادي للمؤسَّسة في دفع عجلة الابتكار وزيادة زخم الحراك المعرفي.

دعم

وفي كلمته خلال الملتقى، أشار ابن حويرب إلى أن مؤسَّسة محمد بن راشد آل مكتوم للمعرفة تضع على عاتقها ترسيخ المكانة الرائدة لإمارة دبي ودولة الإمارات العربية المتحدة في المشهد المعرفي العالمي، ودعم المساعي الوطنية الطموحة والرامية إلى التحول نحو مجتمعات واقتصادات المعرفة، وتحفيز التميّز في شتى حقول المعرفة، وتوفير سبل التمكين المعرفي للموارد البشرية، ولا سيما شريحتي الناشئة والشباب، باعتبارهم بُناةَ المستقبل. ولفت إلى أنَّ العام الماضي شكل محطةً مفصليةً بالنسبة للمؤسَّسة، حيث حققت خلاله العديد من الإنجازات في إطار أجندة زاخرة بالمبادرات والبرامج واسعة النطاق، بما فيها الدورة الثامنة من «قمَّة المعرفة».

حافز

وأضاف: «استلهاماً من الرؤية الاستشرافية لصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله، تواصل مؤسَّسة محمد بن راشد آل مكتوم للمعرفة رسالتها الرامية إلى تعزيز الواقعِ المعرفي. وتشكِّل نجاحاتنا وإنجازاتنا خلال العام الماضي حافزاً لنا للمضي قُدماً في تنفيذ رؤيتنا، والإسهام في تحقيق أهداف التنمية المستدامة، وتوفير بنية تحتية معرفية تمهد الطَّريق أمام مستقبلٍ أكثر تقدُّماً ونماءً وإشراكاً لكوادرنا الشابة».

كما تطرق ابن حويرب إلى مؤشِّر المعرفةِ العالمي 2023 وانعكاساته على المشهد المعرفي، والمبادرة الاستراتيجية «مهارات المستقبل للجميع» التي أطلقتها المؤسَّسة وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي (UNDP) ومنصة كورسيرا التعليمية، لتطويرِ مهارات الآلاف من أبناء جيل الشباب في 9 دول عربية. وأشار إلى أن العام الماضي شهد تنظيم الدورة الحادية عشرة من مبادرة «بالعربي»، وتوزيع أكثر من 50 ألف كتاب على مجالس الآباء في مدارس الإمارات، بالتعاون مع مؤسَّسة الإمارات للتعليم المدرسي، في إطار مبادرة «عائلتي تقرأ».

وخلال العام الماضي، واصلت المؤسَّسة مبادرات «برنامج دبي الدولي للكتابة» لتمكين وتحفيز الكُتّاب الطموحين ورفْدِهم بأدوات التميز كما نظمت المؤسَّسة، ضمن «استراحة معرفة»، سلسلةً من الجلساتِ داخل الدولة وخارجها لتعزيز القراءة والتوعية بأهميتها.