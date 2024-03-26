«دوائر قصر» في دبي.. إبداعات تتسم بالمرح والشاعرية



افتتحت مؤسسة فن جميل، «دوائر قصر»، المعرض الاستقصائي الأول للفنان فيكرام ديفيتشا، المقيم في دبي، والذي يتتبع ممارسته الفنية على مدار عقدٍ من الزمان.

يضم المعرض المقام في مركز جميل للفنون في دبي أعمالاً تركيبية موقعية تتسم بالمرح والشاعرية، وعروضاً فريدة، وصوراً فوتوغرافية، ولوحات مرسومة تتفاعل جميعها مع التاريخ الحضري والمجتمعي لدولة الإمارات العربية المتحدة. كما يتضمن المعرض تكليفات جديدة، وأعمالاً معارة من متاحف دولية ومجموعات محلية خاصة، بالإضافة إلى أعمال من مجموعة فن جميل.



اهتم ديفيتشا عبر تعاونه طويل الأمد مع العمال والمقاولين وصناع القرار، بالهياكل غير المرئية للتخطيط والبناء والهدم والصيانة التي تشكّل المدن داخل دولة الإمارات العربية المتحدة وما حولها، في محاولة لتقصي القصص غير المحكية والمتأصلة في الحياة اليومية. وغالباً ما يعمل ديفيتشا مع المواد والمساحة والعمالة المتاحة له، معتمداً على ما يسميه «العمليات المكتشفة»، حيث يضع الفنان نفسه في سياق العمل مستكشفاً كيف يعمل الأفراد في هذه الأنظمة ويختبرونها، ويتجاوزونها أحياناً، لذا يعتبر ديفيتشا المتعاونين في مشاريعه جزءاً محورياً فيها، فهم لا يمثلون ممارسته فحسب، بل يسهمون فنياً فيها أيضاً.



وقالت داون روس، رئيسة قسم المقتنيات في فن جميل، والقيّمة المشاركة في معرض «دوائر قصر»: «يمثل هذا المعرض شهادة على حيوية ممارسات فيكرام ديفيتشا المتجذرة بعمق في البيئة المحلية وفي معالجة القضايا ذات الصلة. فيكرام هو أحد الفنانين الذين تمثلهم مجموعة فن جميل، والتي تضم أكثر من 170 فناناً ومجموعة، كجزء من التزام مؤسسة فن جميل بتوثيق وتقديم أعمال مهمة لفنانين محليين وإقليميين ودوليين. يعتبر ديفيتشا شخصية محبوبة في المجتمع الإبداعي في دولة الإمارات العربية المتحدة، ونحن فخورون للغاية بالعمل مع الفنانين الصاعدين محلياً وعالمياً وتقديم الدعم الهيكلي لتعزيز ظهورهم وانتشارهم».

تجدر الإشارة، إلى أن فيكرام ديفيتشا هو فنان ولد في بيروت ونشأ في مومباي ويقيم في دبي منذ 19 عاماً. حصل ديفيتشا على شهادة الماجستير في الفنون البصرية من جامعة كولومبيا وشارك في برنامج الدراسة المستقلة لمتحف ويتني. عرضت أعماله إقليمياً ودولياً في الجناح الوطني لدولة الإمارات العربية المتحدة في بينالي البندقية 57، وبينالي الشارقة 13، ومتحف اللوفر أبوظبي، ومركز الفن المعاصر (وارسو)، ومؤسسة إليزابيث للفنون (نيويورك).