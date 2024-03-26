4 آلاف طائرة درون تشارك في حفل ختام كأس دبي العالمي

أعلن نادي دبي لسباق الخيل أن الحفل الختامي للنسخة الـ28 من كأس دبي العالمي المقرر إقامته يوم السبت الموافق 30 مارس الجاري سيكون على موعد مع عروض مبهرة على نحو لم يحدث من قبل.

ويشارك نحو 125 خيلاً من نخبة خيول العالم من 14 دولة، في المنافسة على أشواط أمسية كأس دبي العالمي البالغ إجمالي جوائزها المالية 30.5 مليون دولار.

وأوضح النادي انه في محاولة لكسر الرقم القياسي العالمي، سيتم استخدام أحدث الطائرات المسيرة "درون"، وتوظيف تقنيات الليزر والإضاءة لإعادة تعريف حدود المشهد البصري، حيث ستشارك 4000 طائرة "درون" متخصصة في تقديم عروض "بايروتكنيك" فريدة من نوعها بتقنيات الإضاءة (LED)، ما يوفر مدة طيران مثيرة على مدى 33 دقيقة وتشكيلات ديناميكية ثلاثية الأبعاد في السماء.

وقال بيان النادي: "من خلال مزامنة الأضواء وأشعة الليزر، يمكن للحضور أن يتوقعوا تجربة سلسة تتناسب مع نهاية مثالية للأمسية تستخدم فيها ثلاثة من أقوى أشعة الليزر في العالم ينبعث من كل منها شعاع بقدرة "600 واط" ستشكل اتصالاً قويًا بالكون، مع 12 عرضاً بأشعة ليزر حديثة بقدرة 70 واط، بنظام يرسم لوحة زاهية من الضوء والألوان.

ومن ناحيته قال اللواء دكتور محمد عيسى العظب، عضو مجلس الإدارة المدير التنفيذي لنادي دبي لسباق الخيل: "يتميز كأس دبي العالمي بعرضه الختامي المذهل، نسعى مع شركائنا لجعل هذا الحدث أفضل من أي وقت مضى، كما هو الحال دائماً".

وأضاف: "لا نود الخوض في التفاصيل، ولكن يمكنني التأكيد إن الحاضرين في الأمسية يمكنهم أن يتوقعوا رؤية شيء لم يروه من قبل".

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