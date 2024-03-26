الصدارة المحلية تشعل المنافسة القارية قبل ربع نهائي دوري أبطال أوروبا

مع بدء العد التنازلي لمباريات ذهاب ربع النهائي من دوري أبطال أوروبا لكرة القدم، والتي تقام على مدار يومي 9، و10 أبريل المقبل، تسعى فرق هذا الدور، والمتصدرة محليا في الحفاظ على مكانتها المتقدمة في جدول ترتيب دورياتها المحلية، للمنافسة بأريحية، على الصعيدين المحلي والقاري، وهو ما ينطبق أيضا على الفرق المتأخرة محليا، الباحثة عن تحقيق إنجاز قاري، لتعويض التراجع المحلي.

وتنتظر هذه الفرق مواجهات محلية، تسعى خلالها فرق الصدارة، للحفاظ على مكانتها، في حين تسعى الفرق الأخرى للارتقاء لمركز أفضل قبل المواجهات القارية، سعيا للمنافسة بقوة على الصعيدين.

وتتصدر 3 فرق جدول ترتيب دورياتها المحلية، حتى الآن، وهي أرسنال الإنجليزي، وريال مدريد الإسباني، وباريس سان جيرمان الفرنسي.

وينتظر أن يلتقي أرسنال متصدر الدوري الإنجليزي 64 نقطة من 26 مباراة، مع كل من مانشستر سيتي، ولوتون تاون، وبرايتون في الدوري الإنجليزي، قبل أن يواجه بايرن ميونيخ ثاني جدول ترتيب الدوري الألماني بـ 60 نقطة، من 26 مباراة، والذي يواجه محليا، بوروسيا دورتموند، وهايدنهايم.

أما ريال مدريد متصدر الدوري الإسباني 72 نقطة، من 29 مباراة فتنتظره مواجهة محلية واحدة أمام اتلتيك بلباو قبل اللقاء القاري، بينما يلتقي محليا مانشستر سيتي ثالث ترتيب الدوري الإنجليزي بـ63 نقطة من 28 مباراة، مع كل من أرسنال، وأستون فيلا، وكريستال بالاس.

وينتظر فريق باريس سان جيرمان متصدر الدوري الفرنسي بـ 59 نقطة من 26 مباراة، أن يلتقي مع كل من مارسيليا، وكلير مون فوت في الدوري المحلي، ومع رين في نصف نهائي كأس فرنسا، قبل أن يلتقي قاريا، مع برشلونة ثاني جدول ترتيب الدوري الإسباني بـ 64 نقطة من 29 مباراة، والذي ينتظره أيضا مواجهة محلية واحدة أمام لاس بالماس في الدوري الإسباني.

كما ينتظر أتلتيكو مدريد خامس جدول ترتيب الدوري الإسباني 55 نقطة، من 29 مباراة، أن يلتقي محليا مع فياريال، قبل أن يواجه بوروسيا دورتموند رابع ترتيب الدوري الألماني بـ 50 نقطة، من 26 مباراة، والذي ينتظره أيضا مواجهة مواطنيه، بايرن ميونخ، وشتوتجارت، محليا.

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