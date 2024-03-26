قبل ساعات من مواجهة نسور قاسيون مع منتخب ميانمار.. داهود يغادر بعثة سوريا لاستحالة تلبية طلباته

غادر محمود داهود ساعد دفاع شتوتغارت الألماني بعثة منتخب سوريا في مدينة الخبر السعودية، قبل ساعات من مواجهة "نسور قاسيون" مع منتخب ميانمار ضمن تصفيات مونديال 2026 لكرة القدم، "لاستحالة تلبية طلباته"، بحسب ما أعلن الاتحاد السوري الثلاثاء في بيان.

وكتب الاتحاد السوري أن داهود "غادر مقر بعثة منتخبنا الوطني الاول في مدينة الخير السعودية صباح اليوم بسبب استحالة تلبية طلباته التي نقلها لنا وكيل أعماله والتي ستؤثر على المنتخب الوطني الاول".

وأضاف "إدارة المنتخب تؤكد أن مصلحة منتخب سوريا تأتي في المقام الأول وأنه سيتم وضع الشارع الرياضي بكافة التفاصيل بوقت لاحق".

وكانت تقارير أشارت الإثنين إلى عدم اقتناع داهود بأسلوب المدرب الأرجنتيني هكتور كوبر في التدريبات وطلب مغادرة المنتخب وعدم تسجيل اسمه في كشف المباراة.

وكان الاتحاد الدولي (فيفا) وافق على مشاركة داهود مع المنتخب السوري، حسب ما أعلن عبد الرحمن الخطيب نائب رئيس الاتحاد المحلي منتصف الشهر الجاري.

عاد داهود (28 عاماً) إلى الدوري الألماني عبر بوابة شتوتغارت في الأوّل من فبراير قادماً من برايتون الانجليزي على سبيل الاعارة، بعدما سبق له أن دافع عن ألوان ناديي بوروسيا مونشنغلادباخ وبوروسيا دورتموند.

بدأ داهود، العاشق في طفولته للفرنسي زين الدين زيدان، مسيرته الاحترافية مع مونشنغلادباخ في 2014 قبل انتقاله الى دورتموند في 2017.

خاض 141 مباراة مع دورتموند، إلا أن مشاركاته تراجعت مع النادي "الاصفر والأسود" منذ أن خضع لجراحة في كتفه عام 2022، ليتعاقد معه برايتون بصفقة لمدة أربع سنوات.

وخاض اللاعب المولود في سوريا مباراتين مع منتخب المانيا في العام 2020.

وتحتل سوريا المركز الثاني في المجموعة الثانية برصيد أربع نقاط خلف اليابان (9) وبفارق نقطة عن كوريا الشمالية الثالثة التي لم يُحدّد موعد لمباراتها مع اليابان لاعتذارها عن استضافتها في بيونغيانغ.

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