حكام الدوري الأمريكي يوافقون على اتفاقية عمل جديدة بعد إضراب لمدة شهر

قالت رابطة الدوري الأمريكي لكرة القدم اليوم الثلاثاء إن الحكام المحترفين سيعودون إلى العمل هذا الأسبوع بعد التصديق على اتفاقية تفاوض جماعية جديدة أنهت إضرابا دام شهرا واحدا.

وأضاف الدوري الأمريكي أن الاتفاق يمتد لمدة سبع سنوات بين منظمة الحكام المحترفين المشرفة على الحكام ومساعدي الحكام في مسابقات دوري المحترفين في الولايات المتحدة وكندا ورابطة حكام كرة القدم الخاصة بالاتحاد الأمريكي للعبة حتى 2030، وهو أطول اتفاق عمل للحكام في تاريخ دوري كرة القدم الأمريكي.

وقال نيلسون رودريجيز نائب الرئيس التنفيذي للدوري في بيان "نتطلع إلى عودة الحكام المحترفين هذا الأسبوع ونشكر لاعبي ومدربي وأندية الدوري الأمريكي على احترافيتهم، ونشكر الجماهير على دعمهم طوال الشهر الافتتاحي للموسم".

ومنعت منظمة الحكام المحترفين المنضوين تحت لوائها من إدارة مباريات قبل المباراة الافتتاحية لموسم الدوري الأمريكي الذي يضم إنتر ميامي بقيادة الأرجنتيني ليونيل ميسي بعد أن رفضت رابطة حكام كرة القدم الخاصة بالاتحاد المحلي اتفاقية عمل جديدة مقترحة في منتصف فبراير الماضي.

وقالت رابطة حكام كرة القدم في ذلك الوقت إن رفض التصديق كان مدفوعا بمشكلات تتعلق بالتعويضات والمزايا التي تقدمها منظمة الحكام المحترفين بالإضافة لمشاكل أخرى تتعلق بالسفر والانتقالات.

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