هجن الرئاسة تفرض سيطرتها على تحديات الحول والزمول في مهرجان المرموم



شهد ميدان المرموم لسباقات الهجن، اليوم الثلاثاء، إقامة تحديات الحول والزمول لهجن أصحاب السمو الشيوخ، ضمن مهرجان المرموم التراثي 2024، وتنافست الشعارات الكبرى على مدار 16 شوطا لمسافة 8 كيلومترات.

وقاد مضمر هجن "الرئاسة" محمد عتيق بن زيتون المهيري (الشايبة) إلى الصدارة، في أول تحديات العمالقة للحول، وذلك بوصولها إلى خط النهاية في زمن قدره 12:13:5 دقيقة.

وواصل نفس المضمر التألق في الشوط الثاني للزمول مقدما هذه المرة (مدمر) لهجن "الرئاسة"، الذي استطاع إكمال السباق وتحقيق الناموس في زمن قدره 12:41:4 دقيقة.

وأكملت (بلشة) ثلاثية المضمر محمد عتيق بن زيتون المهيري مع شعار هجن "الرئاسة"، بعدما استطاعت أن تتفوق بجدارة في ثالث أشواط العمالقة للحول وسجلت زمناً وقدره 12:28:9 دقيقة.

وتألق مضمر هجن الرئاسة سلطان بن محمد بن سالم الهيبي، في الشوط الرابع للحول، وذلك بقيادته لـ(براقة) إلى حصد الناموس بزمن وقدره 12:32:0 دقيقة.

ويستضيف ميدان المرموم لسباقات الهجن، غدا الأربعاء، ختام رحلة هجن أبناء القبائل في مهرجان المرموم التراثي للهجن 2024، وذلك من خلال سباقات رموز الحول والزمول التي أكملت الشعارات المختلفة التحضير لها.

وستكون الجائزة الكبرى سيف المرموم وخمسة ملايين درهم للفائز بالصدارة والناموس في الشوط السادس للحول المفتوح، ويحصل وصيف السيف على مليوني درهم.

وسينال صاحب المركز الأول في شوط الزمول المفتوح البندقية الذهبية و1.5 مليون درهم، وسيحصل الوصيف في هذا الشوط على 800 ألف درهم.

وخصص الشوطين الأول والثاني لرموز الإنتاج، ويحصد الفائز بشوط الحول المفتوح (إنتاج) على السيف بالإضافة إلى مليوني درهم، وصاحب المركز الثاني ينال مليون درهم، بينما سيكون الشداد ومليون درهم لصاحب المركز الأول في تحدي الزمول المفتوح (إنتاج)، وسيحصل صاحب المركز الثاني على 500 ألف درهم.

ويحصل البطل في تحدي الزمول المحليات على الخنجر ومليون درهم ووصيفه على 500 ألف درهم، والفائز في شوط الحول المحليات على الشداد ومليوني درهم وصاحب المركز الثاني على مليون درهم.

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