صدور دليل الوجهـات الرياضية خلال رمضان فــي دبي



في إطار حملة "رمضان في دبي" التي تشرف عليها "براند دبي" الذراع الإبداعي للمكتب الإعلامي لحكومة دبي بالشراكة والتنسيق مع أكثر من 20 جهة حكومية وخاصة بدبي، صدر مؤخراً دليل الوجهــات الر ياضـيــة خلال رمضـــــــــان فــي دبــــــــي

يمكن لسكان دبي وزوارها المشاركة في مجموعة من أنشطة الجري في الهواء الطلق والمسابقات الرياضية الممتعة في مختلف أنحاء المدينة خلال شهر رمضان المبارك. حيث يعود كأس دبي العالمي 2024 إلى مضمار ميدان في 30 مارس، ليقدم لرواد السباق هذا العام فرصة الاستمتاع بتجربة إفطار استثنائية أثناء متابعة المنافسات. وتقع قاعة "سكاي بابل" تحت السقف الشهير لمدرج ميدان، والذي يتخذ شكل هلال، وتوفر تجربة مميزة مع إطلالات خلابة بزاوية 360 درجة على مضمار ميدان ومعالم مدينة دبي. ويمكن لعشاق الفروسية أيضاً مشاهدة كأس الماسترز للبولو 2024 والذي يُقام في نادي ومنتجع الحبتور للبولو والفروسية من 1 وحتى 6 أبريل.

وسيحظى عشاق اللياقة البدنية بفرصة المشاركة في سلسلة ميناء راشد الليلية للجري، والتي تحتفي بالمجتمع والصحة والعمل الجماعي. ويرحب السباق بالمشاركين من جميع الأعمار والمستويات، ويقدم مزيجاً من الفئات المتنوعة، بما في ذلك مسارات بطول 2.5 كيلومتر و5 كيلومترات، وسباق خاص بطول 2.5 كيلومتر للمتسابقين الإماراتيين الأكبر سناً.

ويمكن لعشاق كرة القدم من جميع الأعمار الاستمتاع بعطلة نهاية أسبوع مليئة بالرياضة من يوم 3 وحتى 8 أبريل، مع عودة كأس "مينا" إلى مركز جيه إيه الرياضي. وتشهد البطولة تنافس فرق الناشئين من بعض الأكاديميات الرائدة في العالم مثل أكاديمية نادي نيوكاسل لكرة القدم، وأكاديمية نورويش لكرة القدم من المملكة المتحدة، وأكاديمية نادي أطلس من المكسيك، مع فرق من دولة الإمارات مثل برشلونة دبي ولا ليغا ودبي سيتي.

وتستضيف مجموعة الإمارات الرياضية يوم 28 مارس بطولة أقوى رجل في العالم في فندق الإمارات بمدينة دبي الرياضية، والتي تجمع متنافسين من مختلف أنحاء العالم.

للاطلاع على دليل الوجهـات الرياضية خلال رمضان فــي دبي

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