نصف نهائي بطولة كأس منصور بن زايد لكرة القدم ينطلق غدا

تقام غدا الأربعاء مواجهات نصف النهائي من بطولة كأس منصور بن زايد لكرة القدم، والمقامة حاليا في نسختها الـ11 على ملاعب فندق قصر الإمارات بأبوظبي، والمستمرة حتى 28 مارس الجاري.

وحسمت كل من فرق "مكتب الشؤون القانونية، ودائرة القضاء، وهيئة أبوظبي للزراعة والسلامة الغذائية، ومكتب التدقيق والتطوير"، تأهلها إلى نصف نهائي البطولة، بعد مواجهات قوية في الدور ربع النهائي.

وفاز مكتب الشؤون القانونية على مكتب الأمين العام 1-0، كما فاز فريق دائرة القضاء، على الأرشيف والمكتبة الوطنية بركلات الترجيح، بعد انتهاء الوقت الأصلي بالتعادل السلبي.

كما حسمت ركلات الترجيح أيضا، تأهل فريق أبو ظبي للزراعة والسلامة الغذائية على حساب المركز الوطني للمناصحة، بعد انتهاء المباراة بالتعادل 1-1، وتكررت ركلات الترجيح في لقاء فوز مكتب التدقيق، والتطوير المؤسسي، على فريق قطاع الخدمات المساندة، بعد انتهاء الوقت الأصلي بالتعادل 3-3.

وأسفرت قرعة الدور نصف النهائي، التي سحبت بعد مواجهات الدور ربع النهائي مباشرة، عن مواجهة تجمع بين مكتب الشؤون القانونية، مع هيئة أبوظبي للزراعة والسلامة الغذائية، وأخرى بين مكتب التدقيق والتطوير المؤسسي، مع فريق دائرة القضاء.

وتقام المباراة النهائية ولقاء تحديد المركزين الثالث والرابع يوم الخميس المقبل.

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