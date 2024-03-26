غرق 12 فلسطينياً في غزة أثناء محاولة التقاط مساعدات ألقتها طائرات

أكدت وزارة الصحة الفلسطينية في قطاع غزة، اليوم الثلاثاء، وفاة 7 فلسطينيين

أثناء محاولتهم جلب مساعدات ألقتها طائرات عبر مظلات وسقطت في البحر.

وقالت الوزارة إن أحدهم توفي فجر الثلاثاء "متأثرا بإصابته غرقاً في بحر شمال قطاع غزة".

وأشارت إلى أن الستة الآخرون غرقوا أمس الإثنين أثناء "محاولتهم الحصول على مساعدات أسقطتها طائرات في البحر".

وأضافت وزارة الصحة في القطاع أن 6 آخرين أصيبوا بجروح خلال الحادثة نفسها.

من جهته، قال "المكتب الإعلامي الحكومي" التابع لحماس في غزة، إنه خلال الساعات الماضية قتل 18 فلسطينيا بسبب عمليات إنزال المساعدات من الطائرات بشكل خاطئ.

وأوضح المكتب الإعلامي الحكومي أن من بين القتلى، 12 مواطناً ماتوا غرقاً داخل البحر قبالة محافظة شمال قطاع غزة، حيث دخل عشرات المواطنين الجائعين إلى البحر للحصول على مساعدات ألقتها الطائرات داخل البحر.

وأشار إلى أن 6 آخرين قتلوا جراء التدافع في أكثر من مكان بينما كانوا يحاولون الحصول على مساعدات ألقتها الطائرات بشكل خاطئ.

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