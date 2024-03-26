Tuesday, 26 March 2024 11:15 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


البيت الأبيض: الولايات المتحدة ستواصل إلقاء المساعدات جواً في غزة

3/26/2024 3:00:31 PM
(MENAFN- Al-Bayan)

أعلن متحدث باسم مجلس الأمن القومي للبيت الابيض الثلاثاء أن الولايات المتحدة "ستواصل" إلقاء مساعدات إنسانية جواً في غزة، وذلك بعد دعوة حركة حماس الى وقف هذه العمليات إثر حوادث غرق وتدافع أسفرت عن مقتل 18 شخصا.

وقال المتحدث إن "عمليات القاء المساعدات بواسطة مظلات هي إحدى الوسائل العديدة التي نستخدمها لتقديم المساعدة التي يحتاج اليها فلسطينيو غزة في شكل ملح، وسنواصل القيام بذلك"، في موازاة "العمل من دون هوادة من أجل وصول مزيد من المساعدة الإنسانية من طريق البر".

وذكر بأن البيت الأبيض يسعى أيضا الى إقامة ممر بحري لزيادة المساعدات.

ودعت حركة (حماس) الثلاثاء إلى وقف عمليات إسقاط المساعدات جوا بعد أن قضى 18 شخصاً في يوم واحد أثناء محاولتهم انتشال أو التقاط طرود مساعدات في قطاع غزة المحاصر الذي دفعته الحرب المدمرة إلى حافة المجاعة.



تابعوا أخبار العالم من البيان عبر غوغل نيوز

MENAFN26032024000110011019ID1108024466

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث