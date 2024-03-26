البيت الأبيض: الولايات المتحدة ستواصل إلقاء المساعدات جواً في غزة

أعلن متحدث باسم مجلس الأمن القومي للبيت الابيض الثلاثاء أن الولايات المتحدة "ستواصل" إلقاء مساعدات إنسانية جواً في غزة، وذلك بعد دعوة حركة حماس الى وقف هذه العمليات إثر حوادث غرق وتدافع أسفرت عن مقتل 18 شخصا.

وقال المتحدث إن "عمليات القاء المساعدات بواسطة مظلات هي إحدى الوسائل العديدة التي نستخدمها لتقديم المساعدة التي يحتاج اليها فلسطينيو غزة في شكل ملح، وسنواصل القيام بذلك"، في موازاة "العمل من دون هوادة من أجل وصول مزيد من المساعدة الإنسانية من طريق البر".

وذكر بأن البيت الأبيض يسعى أيضا الى إقامة ممر بحري لزيادة المساعدات.

ودعت حركة (حماس) الثلاثاء إلى وقف عمليات إسقاط المساعدات جوا بعد أن قضى 18 شخصاً في يوم واحد أثناء محاولتهم انتشال أو التقاط طرود مساعدات في قطاع غزة المحاصر الذي دفعته الحرب المدمرة إلى حافة المجاعة.









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