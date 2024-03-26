طقس الإمارات غداً.. صحو إلى غائم جزئيا



يتوقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون الطقس غدا صحوا إلى غائم جزئيا بوجه عام، ورطب ليلاً وصباح الخميس على بعض المناطق الداخلية، والرياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة ونشطة إلى قوية أحياناً خاصة على البحر مثيرة للغبار.

وذكر المركز، في بيانه اليومي حول حالة الطقس التي تسود البلاد غدا، أن الرياح تكون شمالية غربية / 15 إلى 25 كم/س تصل إلى 45 كم/س، والبحر في الخليج العربي يكون مضطربا إلى شديد الاضطراب

فيما يحدث المد الأول عند الساعة 14:24 والمد الثاني عند الساعة 02:37، والجزر الأول عند الساعة 08:24 والجزر الثاني عند الساعة 20:19، أما بحر عمان فيكون متوسطا إلى مضطرب الموج، فيما يحدث المد الأول عند الساعة 11:25 والمد الثاني عند الساعة 22:49، والجزر الأول عند الساعة 16:56 والجزر الثاني عند الساعة 05:19.

في ما يلي بيان بدرجات الحرارة ونسب الرطوبة العظمى والصغرى المتوقعة غدا:

المدينة الحرارة العظمى الحرارة الصغرى الرطوبة العظمى الرطوبة الصغرى

أبوظبي 26 21 70 35

دبي 25 22 75 40

الشارقة 25 21 85 45

عجمان 27 22 85 50

أم القيوين 26 21 80 50

رأس الخيمة 26 22 90 40

الفجيرة 32 21 65 25

العـين 27 19 85 30

ليوا 31 15 80 20

الرويس 26 22 55 30

السلع 29 19 65 30

دلـمـا 29 20 85 40

طنب الكبرى / الصغرى 23 21 65 55

أبوموسى 23 22 85 60

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