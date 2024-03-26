الإمارات للتعليم المدرسي تعيد تصميم 3 خدمات رقمية



أطلقت مؤسسة الإمارات للتعليم المدرسي 3 خدمات محدثة عملت على إعادة تصميمها بما يتماشى مع رؤية المؤسسة في تقديم أفضل الخدمات للمتعاملين وانسجاماً كذلك مع مبادرة "نهج الإمارات في تصميم الخدمات الحكومية 2.0 " الرامية إلى تحسين جودة خدمات الجهات والمؤسسات الاتحادية.

وشملت الخدمات الثلاثة التي تم إعادة تصميمها وإطلاقها خدمة طلب تصديق شهادة دراسية - تعليم عام ، وخدمة طلب إصدار شهادة استمرارية دراسة لطالب المدرسة الحكومية ، وخدمة طلب إصدار شهادة لمن يهمه الأمر لتقديم امتحان لطالب في الدراسة المنزلية.

وعملت المؤسسة خلال الأشهر الماضية على تنظيم العديد من جلسات العصف الذهني بهدف تحسين خدماتها وقياس مدى تلبيها لتطلعات المتعاملين.

كما قامت بدراسة ملاحظات مستخدمي الخدمات وتحليل تقرير تجربة المستخدم وكافة تقارير التغذية الراجعة للخدمات والواردة من الجهات المعنية ونتائج مؤشرات أداء الخدمة وقامت أيضا المؤسسة بتحليل بيانات نبض المتعامل من خلال مرصد الخدمات بهدف الارتقاء بتجربة المتعاملين.

وتعمل المؤسسة بشكل مستمر على تقييم خدماتها وإشراك المتعاملين والطلبة في عملية تحديثها باعتبارهم شركاء في تطويرها، إذ تسعى المؤسسة إلى تحقيق سعادة المتعاملين ورفع مستوى رضاهم عن ما تقدمه المؤسسة من خدمات من خلال تحقيق عنصر الاستباقية و المرونة في تقديم تجربة خدمية ترتقي لتطلعات المتعاملين.





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