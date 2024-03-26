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السكك الحديدية الألمانية تلبي طلب النقابة بأسبوع عمل 35 ساعة

3/26/2024 3:00:31 PM
(MENAFN- Al-Bayan)

في تسوية نزاع الأجور بين شركة السكك الحديدية الألمانية (دويتشه بان) ونقابة سائقي القطارات (جي دي إل)، قدمت الشركة تنازلات كبيرة ووافقت على أن يكون عدد ساعات العمل الأسبوعية 35 ساعة.

وأعلنت الشركة أنه من المخطط تطبيق نظام الـ35 ساعة في الأسبوع بحلول عام 2029، لكن بعض خطوات خفض ساعات العمل لن تتم تلقائياً.

ونفذت النقابة ستة إضرابات منذ نوفمبر ما تسبّب في تعطيل حركة عدد كبير من الركاب.

وواجهت ألمانيا وهي أكبر اقتصاد في أوروبا إضرابات وتحركات نقابية طوال أشهر، يتواجه فيها عمال مع إدارات في قطاعات متعدّدة بشأن شروط العمل في خضم ارتفاع التضخم وضعف النشاط التجاري.

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