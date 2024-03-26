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20 فلساً للسهم توزيعات «سيراميك رأس الخيمة» عن العام 2023

3/26/2024 3:00:31 PM
(MENAFN- Al-Bayan)

أقرت الجمعية العمومية لسيراميك رأس الخيمة، برئاسة الشيخ صقر بن سعود القاسمي رئيس مجلس إدارة الشركة، توزيع أرباح نقدية على المساهمين بنسبة 10% عن النصف الثاني من السنة المالية المنتهية في 31 من ديسمبر 2023، في حين وزعت الشركة خلال أغسطس الماضي 10% من رأس المال عن النصف الأول، ليكون مجموع التوزيعات 20 فلساً للسهم.

وأوضح الشيخ صقر بن سعود القاسمي رئيس مجلس إدارة الشركة، أن الشركة حافظت على توزيع الأرباح خلال العامين والنصف الماضيين بمجموع سنوي 20 فلساً لكل سهم عن العام الواحد كأرباح نقدية، وذلك مدعوماً بتسجيل صافي أرباح بنهاية العام المالي بلغت 3.7% لتصل إلى 320.9 مليون درهم إماراتي، وبتراجع 5% مقارنة بالعام 2022، كما سجلت الشركة انخفاضاً طفيفاً في الإيرادات بنسبة 1.7% لتبلغ 3.45 مليارات درهم.

وأوضح المهندس عبدالله مسعد، الرئيس التنفيذي لمجموعة سيراميك رأس الخيمة، ساهم تطوير الخطوط الإنتاج واستخدام التكنولوجيا في زيادة حجم منتجات الشركة، حيث يتم توزيع 38% من منتجاتنا داخل السوق المحلي، ويبلغ حجم تصدير منتجاتنا لدول العالم 62%، فيما تستحوذ الدول الأوروبية على 20% من حجم منتجاتنا المصدرة.

وأضاف: توسعنا أيضًا بشكل استراتيجي في توزيعات سوقية جديدة لضمان استعادة حصتنا في السوق بعد انخفاض الإيرادات في المملكة العربية السعودية بسبب الاختلافات الكبيرة في الأسعار من الشركات المصنعة المحلية المدعومة من قبل المستثمرين الصينيين، واستمرت أسعار الفائدة المرتفعة في جعل ظروف التداول صعبة في بعض المناطق الجغرافية، ولا سيما أوروبا والهند، بينما في بنغلاديش أدى التأثير على القطاع العقاري وانخفاض قيمة العملة إلى انخفاض إيراداتنا.

وأوضح أنه، يجري حالياً الحصول على الموافقات الخاصة بمصنع إكسسوارات الحمامات في بنجلاديش، ومن المتوقع أن يبدأ البناء في الربع الثاني من عام 2024، وتم الانتهاء من مشروع التوسعة في أدوات المائدة بسعة إضافية قدرها 10 ملايين قطعة في دولة الإمارات مع وجود خطط لزيادة حجم الإنتاج على مراحل، وبالتوازي مع ذلك، تستمر الجهود في العمل على ترسيخ وجود إنتاجي في السعودية.

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