1.5 مليار درهم سيولة الأسهم المحلية .. والعالمية وإعمار يتصدران النشاط



استقطبت أسواق الأسهم المحلية سيولة ناهزت 1.5 مليار درهم في ختام تعاملات، اليوم، مع تصدر "العالمية القابضة" و"باركن" التداولات.

وتوزعت السيولة بواقع 956.8 مليون درهم في سوق أبوظبي للأوراق المالية و503.5 مليون درهم في سوق دبي المالي، بعد تداول 453 مليون سهم عبر تنفيذ أكثر من 23.5 ألف صفقة.

ووصل رأس المال السوقي للأسهم المدرجة إلى 3.626 تريليون درهم بنهاية جلسة اليوم، موزعة بواقع 2.897 تريليون درهم للأسهم المدرجة في سوق أبوظبي للأوراق المالية و729.7 مليار درهم للأسهم المدرجة في سوق دبي المالي.

واستحوذ "العالمية القابضة" على النصيب الأكبر من إجمالي السيولة في سوق أبوظبي بنحو 201.1 مليون درهم وأغلق مستقراً عند 399.5 درهم، تلاه "ألفا ظبي" بنحو 100.5 مليون درهم وأقفل عند 15.94 درهم، ثم "أبوظبي الأول" جاذباً أكثر من 76.8 مليون درهم ليقفل عند 13.72 درهم.

وفي سوق دبي، تصدر "إعمار العقارية" النشاط مستقطباً سيولة بنحو 137.9 مليون درهم ليغلق عند 8.25 درهم، تلاه "جي أف أتش" جاذباً نحو 53.5 مليون درهم وأقفل عند 1.13 درهم بنمو 3.67%، ثم "دبي الإسلامي" بسيولة 49.4 مليون درهم، ووصل إلى 5.86 درهم.

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