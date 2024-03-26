أحمد بن محمد: مستمرون في دعم قطاع الإعلام والاستثمار في المواهب والتقنيات المتطورة

(MENAFN
- Al-Bayan)
أكد سمو الشيخ أحمد بن محمد بن راشد آل مكتوم، النائب الثاني لحاكم دبي رئيس مجلس دبي للإعلام، استمرار دعم قطاع الإعلام، والاستثمار في المواهب والتقنيات المتطورة وصولاً لأعلى مستويات التنافسية وتميز المحتوى على صعيد إعلام دبي.
وقال سموه على حسابه في منصة "إكس" :"ناقشنا خلال اجتماع مجلس دبي للإعلام خطة تطوير السياسات الإعلامية بما يرسخ ريادة الإمارة على المستوى الإقليمي والعالمي ... مستمرون في دعم قطاع الإعلام، والاستثمار في المواهب والتقنيات المتطورة وصولاً لأعلى مستويات التنافسية وتميز المحتوى على صعيد إعلام دبي. كما ناقشنا خلال الاجتماع حملة
رمضان في دبي التي وحدت الجهود الحكومية والخاصة والمجتمعية للاحتفاء بروح الشهر الفضيل في دبي".
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