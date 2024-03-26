Tuesday, 26 March 2024 11:14 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


أحمد بن محمد: مستمرون في دعم قطاع الإعلام والاستثمار في المواهب والتقنيات المتطورة

3/26/2024 3:00:30 PM
(MENAFN- Al-Bayan)


أكد سمو الشيخ أحمد بن محمد بن راشد آل مكتوم، النائب الثاني لحاكم دبي رئيس مجلس دبي للإعلام، استمرار دعم قطاع الإعلام، والاستثمار في المواهب والتقنيات المتطورة وصولاً لأعلى مستويات التنافسية وتميز المحتوى على صعيد إعلام دبي.

وقال سموه على حسابه في منصة "إكس" :"ناقشنا خلال اجتماع مجلس دبي للإعلام خطة تطوير السياسات الإعلامية بما يرسخ ريادة الإمارة على المستوى الإقليمي والعالمي ... مستمرون في دعم قطاع الإعلام، والاستثمار في المواهب والتقنيات المتطورة وصولاً لأعلى مستويات التنافسية وتميز المحتوى على صعيد إعلام دبي. كما ناقشنا خلال الاجتماع حملة
رمضان في دبي التي وحدت الجهود الحكومية والخاصة والمجتمعية للاحتفاء بروح الشهر الفضيل في دبي".


تابعوا أخبار الإمارات من البيان عبر غوغل نيوز

MENAFN26032024000110011019ID1108024458

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث