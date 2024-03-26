أحمد بن محمد: مستمرون في دعم قطاع الإعلام والاستثمار في المواهب والتقنيات المتطورة



أكد سمو الشيخ أحمد بن محمد بن راشد آل مكتوم، النائب الثاني لحاكم دبي رئيس مجلس دبي للإعلام، استمرار دعم قطاع الإعلام، والاستثمار في المواهب والتقنيات المتطورة وصولاً لأعلى مستويات التنافسية وتميز المحتوى على صعيد إعلام دبي.

وقال سموه على حسابه في منصة "إكس" :"ناقشنا خلال اجتماع مجلس دبي للإعلام خطة تطوير السياسات الإعلامية بما يرسخ ريادة الإمارة على المستوى الإقليمي والعالمي ... مستمرون في دعم قطاع الإعلام، والاستثمار في المواهب والتقنيات المتطورة وصولاً لأعلى مستويات التنافسية وتميز المحتوى على صعيد إعلام دبي. كما ناقشنا خلال الاجتماع حملة

رمضان في دبي التي وحدت الجهود الحكومية والخاصة والمجتمعية للاحتفاء بروح الشهر الفضيل في دبي".





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