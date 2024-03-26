طاجيكستان تنتزع التعادل بهدف قرب النهاية أمام السعودية في تصفيات كأس العالم

سجل منتخب طاجيكستان هدفا قرب النهاية ليتعادل 1-1 مع ضيفه منتخب السعودية في التصفيات المزدوجة المؤهلة لكأس العالم لكرة القدم 2026 وكأس آسيا 2027 اليوم الثلاثاء.

وفازت السعودية 1-صفر على طاجيكستان في الرياض الأسبوع الماضي.

واستمر فريق المدرب روبرتو مانشيني في صدارة المجموعة السابعة برصيد 10 نقاط، بينما انفرد منتخب طاجيكستان بالمركز الثاني مؤقتا بخمس نقاط متقدما بنقطة عن الأردن الذي يواجه باكستان في وقت لاحق اليوم.

وتوقفت المباراة في الدقيقة 26 بسبب انقطاع التيار الكهربائي لعمود إنارة الملعب، قبل أن يستأنف الحكم اللعب في الدقيقة 32.

افتتح فراس البريكان التسجيل بعد دقيقة واحدة من انطلاق الشوط الثاني بعدما تلقى تمريرة عرضية من محمد البريك ليرتقي لها بضربة رأس قوية سكنت الشباك.

لكن روستام سويروف أدرك التعادل لأصحاب الأرض في الدقيقة 80 بتسديدة من مدى قريب.

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