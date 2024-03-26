الأمم المتحدة : أكثر من ثلث المهاجرين المتوفين على طرق الهجرة من بلدان تشهد صراعات



أظهر تقرير أصدرته المنظمة الدولية للهجرة التابعة للأمم المتحدة اليوم الثلاثاء في جنيف، أن أكثر من ثلث المهاجرين المتوفين على طرق الهجرة، هم من بلدان تشهد صراعات أو بها أعداد كبيرة من اللاجئين.

وأشار التقرير، الذي استند إلى بيانات مشروع المهاجرين المفقودين بالمنظمة الذي تأسس عام 2014، إلى أن أكثر من ثلثي المهاجرين الذين تم توثيق وفاتهم مجهولي الهوية، وإن كانت معلومات المنظمة تفيد بأن ما يقرب من 5500 أنثى لقين حتفهن على طرق الهجرة خلال السنوات العشر الماضية وأن عدد الأطفال الذين تم التعرف عليهم يبلغ حوالي 3500 طفل.

وذكر التقرير، أنه تم توثيق أكثر من 63 ألف حالة وفاة واختفاء خلال الهجرة في العقد الأخير حيث تم تسجيل عدد أكبر من الوفيات في العام الماضي 2023 وذلك مقارنة بأي عام سابق.

وأوضح أن الغرق يعد السبب الرئيس للوفاة وأن ما يقرب من 60 % من الوفيات الموثقة أثناء الهجرة مرتبطة بالغرق مع وجود أكثر من 27 ألف حالة وفاة ذات صلة في البحر المتوسط وحده.

وحذر التقرير، من أن عدد وفيات المهاجرين آخذة في الارتفاع، مشيرا إلى أن عام 2023 شهد أعلى نسبة وفيات من المهاجرين في عام واحد على الإطلاق حيث تم تسجيل أكثر من 8500 حالة وفاة، وأن الوضع في العام الحالي 2024 ليس أقل إثارة للقلق.

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