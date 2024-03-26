أمريكا: تصريح إسرائيل بأن قرار مجلس الأمن أعاق محادثات الرهائن غير دقيق



قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية ماثيو ميلر اليوم الثلاثاء إن بيان إسرائيل بأن قرار مجلس الأمن الدولي الذي يطالب بوقف فوري لإطلاق النار بين إسرائيل وحماس يعرقل محادثات احتجاز الرهائن غير دقيق وغير عادل.

وأضاف أن رد حركة حماس على اقتراح إطلاق سراح الرهائن كان معدا قبل تصويت مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة أمس الاثنين، وليس بعده، وقال إن الولايات المتحدة ستواصل العمل لمحاولة إعادة الرهائن إلى وطنهم.



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