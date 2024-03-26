أمريكا: تصريح إسرائيل بأن قرار مجلس الأمن أعاق محادثات الرهائن غير دقيق

(MENAFN
- Al-Bayan)
قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية ماثيو ميلر اليوم الثلاثاء إن بيان إسرائيل بأن قرار مجلس الأمن الدولي الذي يطالب بوقف فوري لإطلاق النار بين إسرائيل وحماس يعرقل محادثات احتجاز الرهائن غير دقيق وغير عادل.
وأضاف أن رد حركة حماس على اقتراح إطلاق سراح الرهائن كان معدا قبل تصويت مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة أمس الاثنين، وليس بعده، وقال إن الولايات المتحدة ستواصل العمل لمحاولة إعادة الرهائن إلى وطنهم.
تابعوا أخبار العالم من البيان عبر غوغل نيوز
MENAFN26032024000110011019ID1108024455
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.