52 لاعباً ولاعبة يمثلون ألعاب القوى في الألعاب الخليجية والآسيوية

يستعد لاعبو ولاعبات منتخب ألعاب القوى لخوض منافسات دورة الألعاب الخليجية الأولى للشباب، وبطولة كاس آسيا، الشهر المقبل، ببرنامج إعداد شامل لرفع مستوى جاهزيتهم قبل المشاركين في المنافستين.

ويشارك 40 لاعباً ولاعبة في الألعاب الخليجية من 16 أبريل إلى 2 مايو المقبلين، بالإضافة إلى 12 لاعباً ولاعبة في كأس آسيا في دبي في الفترة من 24 إلى 27 أبريل المقبل.

ويخضع اللاعبون واللاعبات لتدريبات مكثفة في صالة نادي الضباط بشرطة دبي، وعلى مضمار نادي الوصل، وميدان الرمي بنادي النصر، بما ينسجم مع طبيعة المشاركة في المنافسات المقررة.

وأكد علي حسن غزوان رئيس لجنة المنتخبات الوطنية والحكام حرص مجلس إدارة الاتحاد برئاسة سعادة اللواء الدكتور محمد المر، على توفير جميع المتطلبات الداعمة لتجهيز لاعبي ولاعبات المنتخبات الوطنية قبل المشاركة في المنافسات المقررة، ووضع الترتيبات الكفيلة برفع مستوى التنافسية، وتمكينهم من القدرات والمهارات المتطورة.

وأشار إلى استمرار برامج الإعداد للاعبين واللاعبات المشاركين في الألعاب الخليجية خلال الفترة الحالية التي تتزامن مع إجازة الفصل الدراسي حتى موعد دورة الألعاب الخليجية، مع فترة راحة قصيرة لتمكينهم من الاحتفال بالعيد مع ذويهم.

وأثنى رئيس لجنة المنتخبات الوطنية والحكام على الأداء المتميز للاعبي ولاعبات المنتخبات في مهرجان خورفكان للجري الذي أقيم السبت الماضي، وقال إن النتائج الإيجابية في" المسافات الطويلة" تؤكد جاهزيتهم للمشاركة في مسابقات الألعاب الخليجية.

تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز