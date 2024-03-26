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مسؤول أمريكي: 6 أشخاص على الأقل في عداد المفقودين من جراء انهيار جسر (ماريلاند)

3/26/2024 2:42:02 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) واشنطن - 26 - 3 (كونا) -- قال مسؤول أمريكي إن ستة أشخاص على الأقل في عداد المفقودين من جراء انهيار جسر رئيس بولاية (ماريلاند) الأمريكية المحاذية للعاصمة واشنطن في وقت مبكر من اليوم الثلاثاء.
جاء ذلك في مؤتمر صحفي عقده رئيس إدارة الإطفاء في مدينة (بالتيمور) بولاية (ماريلاند) جيمس والاس في أعقاب انهيار جسر (فرانسيس سكوت كي) المعلق الذي يبلغ طوله حوالي 6ر2 كيلو متر ويتسع عرضه لأربعة مسارات للسيارات بعد ثوان من اصطدام سفينة حاويات به فوق نهر (باتابسكو) بالمدينة.
وأضاف والاس أن عددا من السيارات سقطت في الماء وتم إنقاذ شخصين من المياه حتى الآن حالة أحدهما خطرة فيما لم يصب الشخص الآخر بأي أذى.
وأفاد بأن العمل جار على تحديد مواقع المفقودين وانتشالهم وسط ظروف غير آمنة لعمال الإنقاذ بسبب الأجسام المعلقة من الهيكل والأوضاع الجوية ومحدودية الرؤية متوقعا أن تستمر جهود البحث لساعات.
من جانبه أكد حاكم ولاية (ماريلاند) ويس مور للصحفيين أن طاقم السفينة التي اصطدمت بجسر (فرانسيس سكوت كي) أبلغ السلطات أنهم فقدوا الطاقة الكهربائية على متن السفينة.
وذكر مور أن التحقيق الأولي يشير إلى أن الاصطدام كان مجرد "حادث" نافيا وجود مؤشرات إلى وقوع هجوم "إرهابي".
بدوره وصف عضو مجلس الشيوخ عن ولاية (ماريلاند) جوني سالينغ انهيار الجسر بأنه يمثل ضربة "مدمرة" لمدينة (بالتيمور) في إشارة إلى الأهمية البالغة للجسر لعمليات الشحن في الساحل الشرقي للولايات المتحدة.
وقال سالينغ إن ميناء (بالتيمور) يعتمد على وسائل النقل التي تعطلت منذ ذلك الحين بسبب الانهيار مضيفا أنه "لدينا شاحنات وسكك حديدية وسفن تأتي إلى هنا باستمرار. ويعد نهر (باتابسكو) مصدر قوة لنا وفقدان هذا الجسر سيكون مدمرا ليس للميناء فحسب بل للمدينة بكاملها".
وشدد على أن هذا "الحدث الكارثي" سيغير (بالتيمور) بكاملها داعيا السلطات الفيدرالية وسلطات الولاية والسلطات المحلية إلى "التعاون معا لاستعادة الوصول إلى الميناء ومنع وقوع حادث مماثل في المستقبل".
يذكر أنه جرت تسمية الجسر على اسم فرانسيس سكوت كي مؤلف النشيد الوطني الأمريكي وتم افتتاحه في عام 1977. (النهاية)

ر س ر / م ع ع




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