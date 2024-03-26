مسؤول أمريكي: 6 أشخاص على الأقل في عداد المفقودين من جراء انهيار جسر (ماريلاند)

(MENAFN
- Kuwait News Agency (KUNA)) واشنطن - 26 - 3 (كونا) -- قال مسؤول أمريكي إن ستة أشخاص على الأقل في عداد المفقودين من جراء انهيار جسر رئيس بولاية (ماريلاند) الأمريكية المحاذية للعاصمة واشنطن في وقت مبكر من اليوم الثلاثاء.
جاء ذلك في مؤتمر صحفي عقده رئيس إدارة الإطفاء في مدينة (بالتيمور) بولاية (ماريلاند) جيمس والاس في أعقاب انهيار جسر (فرانسيس سكوت كي) المعلق الذي يبلغ طوله حوالي 6ر2 كيلو متر ويتسع عرضه لأربعة مسارات للسيارات بعد ثوان من اصطدام سفينة حاويات به فوق نهر (باتابسكو) بالمدينة.
وأضاف والاس أن عددا من السيارات سقطت في الماء وتم إنقاذ شخصين من المياه حتى الآن حالة أحدهما خطرة فيما لم يصب الشخص الآخر بأي أذى.
وأفاد بأن العمل جار على تحديد مواقع المفقودين وانتشالهم وسط ظروف غير آمنة لعمال الإنقاذ بسبب الأجسام المعلقة من الهيكل والأوضاع الجوية ومحدودية الرؤية متوقعا أن تستمر جهود البحث لساعات.
من جانبه أكد حاكم ولاية (ماريلاند) ويس مور للصحفيين أن طاقم السفينة التي اصطدمت بجسر (فرانسيس سكوت كي) أبلغ السلطات أنهم فقدوا الطاقة الكهربائية على متن السفينة.
وذكر مور أن التحقيق الأولي يشير إلى أن الاصطدام كان مجرد "حادث" نافيا وجود مؤشرات إلى وقوع هجوم "إرهابي".
بدوره وصف عضو مجلس الشيوخ عن ولاية (ماريلاند) جوني سالينغ انهيار الجسر بأنه يمثل ضربة "مدمرة" لمدينة (بالتيمور) في إشارة إلى الأهمية البالغة للجسر لعمليات الشحن في الساحل الشرقي للولايات المتحدة.
وقال سالينغ إن ميناء (بالتيمور) يعتمد على وسائل النقل التي تعطلت منذ ذلك الحين بسبب الانهيار مضيفا أنه "لدينا شاحنات وسكك حديدية وسفن تأتي إلى هنا باستمرار. ويعد نهر (باتابسكو) مصدر قوة لنا وفقدان هذا الجسر سيكون مدمرا ليس للميناء فحسب بل للمدينة بكاملها".
وشدد على أن هذا "الحدث الكارثي" سيغير (بالتيمور) بكاملها داعيا السلطات الفيدرالية وسلطات الولاية والسلطات المحلية إلى "التعاون معا لاستعادة الوصول إلى الميناء ومنع وقوع حادث مماثل في المستقبل".
يذكر أنه جرت تسمية الجسر على اسم فرانسيس سكوت كي مؤلف النشيد الوطني الأمريكي وتم افتتاحه في عام 1977. (النهاية)
ر س ر / م ع ع
MENAFN26032024000071011013ID1108024339
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