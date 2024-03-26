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تجدد التظاهرات في بروكسل للمطالبة بإصلاح القطاع الزراعي الأوروبي

3/26/2024 2:41:56 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) بروكسل - 26 - 3 (كونا) -- جدد المئات من أصحاب الجرارات والآليات الزراعية والمزارعين من عدد من الدول الأوروبية تظاهراتهم في العاصمة البلجيكية بروكسل اليوم الثلاثاء لمطالبة الاتحاد الأوروبي بإجراء إصلاحات في القطاع الزراعي.
وقال أحد المزارعين المشاركين في التظاهرات ويدعى أنطوان لاروش لوكالة الأنباء الكويتية (كونا) "نريد تطبيع معايير المنتجات التي تدخل بلجيكا من الخارج.. نريد شيئا ملموسا وعملا مباشرا ونريد تثمينا أفضل لإنتاجنا مقابل المنتجات الزراعية الواردة من أوكرانيا".
وأضاف المزارع الشاب أنه "في حال استمرار الأوضاع على ما هي عليه فسنترك العمل في هذا القطاع نظرا لقلة المردود المادي.. نحن بانتظار إجراءات مباشرة وسريعة للتخفيف من مشكلة الدخل".
من جهته ذكر مزارع آخر يدعى فرانسوا ليبرتانس ل(كونا) أن "مشكلتنا هي أن أسعارنا لا ترتفع مقارنة بما كانت عليه قبل 40 عاما عندما بدأت العمل في المزرعة التي ورثتها عن أجدادي" مشيرا إلى انخفاض أسعار بيع المحصول رغم ارتفاع سعر إنتاجه.
وأكد في المقابل ارتفاع أسعار الجرارات والأسمدة واليد العاملة بشكل مستمر.
وتتزامن هذه الاحتجاجات مع اجتماع وزراء الزراعة الاوروبيين في بروكسل اليوم الذي من المنتظر أن يخرج بإجراءات عملية وعاجلة للحد من غضب المزارعين الأوروبيين.
يذكر ان الاتحاد الاوروبي اتخذ بعض الإجراءات لإرجاع بعض التوازنات إلى السوق ضمن ما يسمى ب" السياسة الزراعية الاوروبية" مثل وقف استراد السكر والبيض والدجاج من أوكرانيا أو بالأحرى العودة لفرض ضرائب على دخولها السوق الأوروبية ومحاولة تخفيف عبء الديون وتبسيط وتقليل العبء الإداري وتوفير قدر أكبر من المرونة لبعض الشروط البيئية.
ورغم تلك الإجراءات إلا أن المزارعين الأوروبيين يعتبرون هذه الإجراءات غير كافية إذا لم تتم إعادة فرض ضرائب على الحبوب الأوكرانية كباقي المنتجات. (النهاية)

ح ت ص / أ م س




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