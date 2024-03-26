تجدد التظاهرات في بروكسل للمطالبة بإصلاح القطاع الزراعي الأوروبي

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- Kuwait News Agency (KUNA)) بروكسل - 26 - 3 (كونا) -- جدد المئات من أصحاب الجرارات والآليات الزراعية والمزارعين من عدد من الدول الأوروبية تظاهراتهم في العاصمة البلجيكية بروكسل اليوم الثلاثاء لمطالبة الاتحاد الأوروبي بإجراء إصلاحات في القطاع الزراعي.
وقال أحد المزارعين المشاركين في التظاهرات ويدعى أنطوان لاروش لوكالة الأنباء الكويتية (كونا) "نريد تطبيع معايير المنتجات التي تدخل بلجيكا من الخارج.. نريد شيئا ملموسا وعملا مباشرا ونريد تثمينا أفضل لإنتاجنا مقابل المنتجات الزراعية الواردة من أوكرانيا".
وأضاف المزارع الشاب أنه "في حال استمرار الأوضاع على ما هي عليه فسنترك العمل في هذا القطاع نظرا لقلة المردود المادي.. نحن بانتظار إجراءات مباشرة وسريعة للتخفيف من مشكلة الدخل".
من جهته ذكر مزارع آخر يدعى فرانسوا ليبرتانس ل(كونا) أن "مشكلتنا هي أن أسعارنا لا ترتفع مقارنة بما كانت عليه قبل 40 عاما عندما بدأت العمل في المزرعة التي ورثتها عن أجدادي" مشيرا إلى انخفاض أسعار بيع المحصول رغم ارتفاع سعر إنتاجه.
وأكد في المقابل ارتفاع أسعار الجرارات والأسمدة واليد العاملة بشكل مستمر.
وتتزامن هذه الاحتجاجات مع اجتماع وزراء الزراعة الاوروبيين في بروكسل اليوم الذي من المنتظر أن يخرج بإجراءات عملية وعاجلة للحد من غضب المزارعين الأوروبيين.
يذكر ان الاتحاد الاوروبي اتخذ بعض الإجراءات لإرجاع بعض التوازنات إلى السوق ضمن ما يسمى ب" السياسة الزراعية الاوروبية" مثل وقف استراد السكر والبيض والدجاج من أوكرانيا أو بالأحرى العودة لفرض ضرائب على دخولها السوق الأوروبية ومحاولة تخفيف عبء الديون وتبسيط وتقليل العبء الإداري وتوفير قدر أكبر من المرونة لبعض الشروط البيئية.
ورغم تلك الإجراءات إلا أن المزارعين الأوروبيين يعتبرون هذه الإجراءات غير كافية إذا لم تتم إعادة فرض ضرائب على الحبوب الأوكرانية كباقي المنتجات. (النهاية)
ح ت ص / أ م س
MENAFN26032024000071011013ID1108024338
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