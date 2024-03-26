تعيين السويدية ليمدال رئيسا لبعثة الشرطة الأوروبية في الأراضي الفلسطينية

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- Kuwait News Agency (KUNA)) بروكسل - 26 - 3 (كونا) -- أعلن مجلس الاتحاد الأوروبي اليوم الثلاثاء تعيين السويدية كارين ليمدال رئيسا لبعثة الاتحاد الأوروبي لدعم الشرطة الفلسطينية وسيادة القانون خلفا لناتاليا أبوستولوفا.
وذكر المجلس في بيان أن ليمدال ستتولى مهامها في الفترة من الأول من أبريل إلى 30 يونيو المقبلين.
وعملت ليمدال سابقا رئيسا لقطاع المحتوى السياسي في المركز الأوروبي للتميز لإدارة الأزمات المدنية في برلين كما عملت أيضا مخططا أول لتنمية القدرات ومخططا استراتيجيا لبرنامج سياسة الأمن والدفاع المشتركة في دائرة العمل الخارجي الأوروبية قبل ان تلتحق ببعثة الاتحاد الأوروبي لسيادة القانون في كوسوفو.
وتركز مهمة بعثة الشرطة الأوروبية التي تم إطلاقها في يناير 2006 على دعم الشرطة المدنية الفلسطينية في مجالات العمل الشرطي وإجراءات العدالة الجنائية بمفهومها الأوسع. (النهاية)
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