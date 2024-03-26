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تعيين السويدية ليمدال رئيسا لبعثة الشرطة الأوروبية في الأراضي الفلسطينية

3/26/2024 2:41:56 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) بروكسل - 26 - 3 (كونا) -- أعلن مجلس الاتحاد الأوروبي اليوم الثلاثاء تعيين السويدية كارين ليمدال رئيسا لبعثة الاتحاد الأوروبي لدعم الشرطة الفلسطينية وسيادة القانون خلفا لناتاليا أبوستولوفا.
وذكر المجلس في بيان أن ليمدال ستتولى مهامها في الفترة من الأول من أبريل إلى 30 يونيو المقبلين.
وعملت ليمدال سابقا رئيسا لقطاع المحتوى السياسي في المركز الأوروبي للتميز لإدارة الأزمات المدنية في برلين كما عملت أيضا مخططا أول لتنمية القدرات ومخططا استراتيجيا لبرنامج سياسة الأمن والدفاع المشتركة في دائرة العمل الخارجي الأوروبية قبل ان تلتحق ببعثة الاتحاد الأوروبي لسيادة القانون في كوسوفو.
وتركز مهمة بعثة الشرطة الأوروبية التي تم إطلاقها في يناير 2006 على دعم الشرطة المدنية الفلسطينية في مجالات العمل الشرطي وإجراءات العدالة الجنائية بمفهومها الأوسع. (النهاية)

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